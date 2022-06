MOSKVA ZAPRETILA LITVANIJI ZBOG BLOKADE KALINJINGRADA! EU da hitno ovo da ispravi, ili će Rusija NA BILO KOJI NAČIN!

Dva dana pošto je Litvanija zabranila preko svoje teritorije transport građe, cementa, metala železnicom prema ruskoj enklavi Kalinjingrad na obali Baltičkog mora uklještenoj ruskoj teritoriji između Poljske i Litvanije, oglasila se i Rusija, odnosno Moskva.

Među prvima preteću poruku Viljnusu posalo je šef komisije Saveta Ruske Federacije za zaštitu državnog suvereniteta Andrej Klimov, da je transportna blokada Kalinjingradske oblasti direktna agresija i da Rusija može da pribegne samodobrani, sa čim je stavio direktnu pretnju da Moskva može i da krene u direktnu konfrontaciju sa ovom članicom EU i NATO.

Klimov je istakao da Evropska unija treba da ispravi ovu nejasnoću ili će Rusija imati odrešene ruke da to pitanje reši na bilo koji drugi način, ali je ostalo nedorečeno na koji, vojni ili politički?

On je dodao i da ova blokada za Rusku Federaciju znači da je Litvanija poništila sve dokumente EU od kada je postala punopravna članica tog političko-ekonomskog saveza.

Za razliku od Klimova, još ratobroniji je politikolog Rostislav Iščenko, koji zastupa stav u ruskim medijima da Rusija treba da započne neprijateljstva portiv Litvanije, jer su uveli transportnu blokadu Kalinjingrada.

Iščenko smatra da je vlada u Viljnusu prekrišla pravo Rusije da pristupi njenoj teritoriji.

- Još jedan američki satelit-Litvanija, uz odobrenje gazde, odlučila je da ograniči tranzit preko svoje teritorije do Kalinjingradske oblasti rekao je on.

O blokadi Kalinjingrada oglasila se i Ministarstvo spoljnih poslova Rusije kratkim saopštenjem.

- Rusija zahteva od Litvanije da odmah ukine zabranu tranzita robe u Kalinjingradsku oblast i zdržavamo pravo da preduzemo radnje u cilju zaštite svojih nacionalnih interesa, rečeno je u sedišti ruske diplomatije.

Ministarstvo je saopštilo da je pozvalo otpravnika poslova Litvanije u Moskvu da protestuje protiv „provokativnih" i „otvoreno neprijateljskih" mera.

Portparol Kremlja Dimitri Peskov rekao je da blokada Kalinjingradske oblasti je bez presedana i predstavlja apsolutno kršenje svih sporazuma.

- Situacija je više nego ozbiljna i zahteva veoma duboku analizu pre formulisanja bilo kakvih mera i odluka, rekao je novinarima portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Za to vreme na društvenim mrežama pojavili su se navodni snimci iz marketa u Kalinjingradu kako tamošnji staovnici masovno kupuju hranu i potrepštine plašeći se blokade koja je uvedena.

S druge strane guverner Kalinjingradske oblasti Anton Alihanov kaže da od Evropske komisije nisu dobili nikakvo pojašnjene o blokadi, jer je tranzit ljudi i robe iz ove oblasti prema Rusiji i u suprotnom smeru ranije bio izuzetak.

- Nismo još završili analizu. Prema našim preliminarnim procenama to je 40 do 50 odsto robe. Blokada će zahtevati od nas da hitno koristimo brodove za rasuti teret, razna plovila za rasuti teret na liniji Ust-Luga-Baltijsk. Smatramo da je ovo flagrantno kršenje prava na slobodni tranzit. To je bila obaveza EU i baltičkih država. Ovo je pokušaj da se naš region ekonomski uguši, rekao je Alihanov.

Mnogi komentatori u Rusiji smatraju da je blokada Kalinjingrada provokacija i korak ka činjenici da je vreme da se što pre postavi pitanje uspostavljanja kopnenog koridora između matice i Kalinjingrada, a to se odnosi na Suvalki koridor koji je dug 65 km i uklješten između Litvanije i Poljske.

Podsetimo, Litvanske železnice su u petak poslale ruskim kolegama saopštenje u kome navode da od subote 19. juna že doći do prekida tranzita vozova koji prevoze sirovine i robu koja se nalazi na listi sankcija Evropske unije.

Zaboravljena Pruska Ruska enklava u srcu EU Kalinjingradska oblast još pre eksalacije rusko-ukrajinskog rata smatrana je za najužareniju geopolitičku tačku u Evropi, gde je trebao da počne zamišljeni rat Rusije i NATO pakta. Geoplotički položaj svrstava ovu oblast na Baltiku kao najbitniju za Rusiju od koje je odvojena Poljskom, Litvanijom i Belorusijom preko kojeg se ostvaruje tranzitna veza sa Rusijom. U ovoj oblasti živi nešto više od milion ljudi. Kalinjingrad zauzima površinu od nekih 15.000 kvadratnih kilometara. Do 1945. grad je bio glavni grad Istočne Pruske i poznat kao Kenigsberg. Istočna Pruska je bila nemačka enklava koja je podeljena na dva dela 1945. Jugozapadna polovina je data Poljskoj , a severoistočna polovina Sovjetskom Savezu kao oblast Kalinjingrad. Nemački stanovnici su nasilno proterani. Prelomna tačka usledila je kad se SSSR raspao na 15 država, a Kalinjingrad, koji je pripao Ruskoj Federaciji ostao izolovan od Rusije.

Arsenal raketa, tenkova i aviona Ruski vojni potencijal u Kalinjingradu Na prostoru enklave ruska vojska je rasporedila jednu motorizovanu pešadijsku diviziju, deo 11 Korpusa baltičke flote, jednu brigadu višecevnih bacača raketa „smerč" i „uragan", brigadu sa taktičkim blisitičkim raketama Iskander M i K., brigadu obalske odbrane sa protivbrodskim raketama P-21, 22, SS-N-12, Bastion K, tri artiljerijska puka, jedan protivoklopni puk, tri protivavionska raketna puka sa sistemima S-300, S-400, Pancir S-1, Tor-M2, puk borbenih helikoptera. U Kalinjingradu Rusi imaju 800 tenkova najviše T 80 i t 72, 1.300 oklopnih transportera i borbenih vozila pešadije, 400 topova i raketnih sistema, 135 borbenih aviona, 60 borbenih i transportnih helikoptera.

Kurir.rs / A.Mlakar