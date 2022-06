OVO NISU TALIBANI, NI IRAČANI, OVO SU RUSI: Veteran SAD čije drugove je zarobila ruska vojska u Ukrajini, dao brutalno upozorenje!

Uprkos upozorenju američke vlade da ne treba putovati u zemlju, Amerikanci su otišli da se bore, uključujući dvojicu koje su zarobile ruske snage.

Dopisnik Si-Bi-ES Njuza Kris Livesi je u istočnom gradu Harkovu i razgovarao je sa još jednim Amerikancem koji se borio zajedno sa Endijem Hjunom (27) i Aleksandrom Drukeom (39), pre nego što su zarobljeni na bojnom polju.

Američki državljanin je insistirao na tome da ostane anoniman jer se i dalje bori na linijama fronta sa kojih su Hjun i Druke nestali. Dvojica muškaraca ponovo su se pojavila na video snimku koji je krajem prošle nedelje emitovan u ruskim medijima, zarobljeni i govoreći pod prinudom.

Na snimku, Druke kaže da je više puta premlaćivan i da se u jednom trenutku njih dvojica vide vezani, vezani preko očiju i primorani da kleče. Dreke kaže da se boji da će biti pogubljeni.

Američki vojni veterani Endi Hjun i Alekander Druke napustili su svoje domove u Alabami da bi služili sa ukrajinskom vojskom na bojnom polju. Navodno su ih uhvatile ruske snage tokom borbi u istočnoj Ukrajini u junu 2022.

Podsećajući na borbu u kojoj su svi učestvovali neposredno pre nego što su njegovi drugovi bili zarobljeni, Amerikanac je za Si-Bi-Es Njuz rekao da se oni i ukrajinske snage sa kojima su služile povlače iz tog područja usred ruskog napredovanja.

„Tim je trebalo da postavi položaje za zasede, a umesto toga je postavljena ishitrena odbrana kako bi se omogućilo povlačenje više ukrajinskih trupa“, rekao je on za Lajvsej. Ali onda je došlo do eksplozije. On i njegovi saradnici sumnjali su da ih je „eksplozija onesvestila i tako su zarobljeni“.

foto: Printscreen/Telegram

„Oni ne žele da budu slavni“, rekao je američki borac za Livesai. „Oni nisu ratni huškači ili bilo koji od onih drugih koji su ovde iz egoističnih razloga… Oni su se našli ovde pomalo slučajno u situaciji u kojoj se trenutno nalaze, i to je neka vrsta nesrećnih događaja, gledajući unazad. Hteli su da čine dobro, i... Ovo je nekako — to je, pretpostavljam, bio nesrećni rezultat toga.“

„Pre nekog vremena smo obavešteni da bi egzekucija mogla biti mogućnost“, rekao je borac, dodajući da je „veoma srećan što to nisu sproveli“ u slučaju njegova dva prijatelja.

Ali, gde se nalaze dvojica muškaraca, ostaje neizvesno. U jednom trenutku na snimku emitovanom u ruskim medijima, Drukeov islednik kaže da su oni u regionu Donjeck u istočnoj Ukrajini, na terenu koji drže proruski separatisti.

Ranije ovog meseca, dvojica Britanaca i jedan Marokanac proglašeni su krivim za borbu sa ukrajinskim snagama i osuđeni na smrt od strane proruske administracije koja kontroliše taj region.

Američki borac koji je razgovarao za CBS Nevs rekao je da bi im se izvinio ako sada može da razgovara sa Hjunom i Drukeom.

„Zato što su me na neki način pratili ovde“, rekao je. „Svi smo se složili. Nije bilo vođe u grupi. Ali, da, definitivno se osećam pomalo krivim. Bez sumnje. Trebalo je da bolje pogledamo više humanitarnih opcija ili opcija za obuku. Da jesmo, onda oni ne bi da ne budu u situaciji u kojoj se nalaze."

Američki borac je rekao da se nada da su se njegovi prijatelji "fokusirali na ono što žele da rade kada se vrate kući", kako bi ih prebrodili kroz ovaj period. „Nadam se da se Endi fokusira na to da se vrati i oženi svoju verenicu, i šta treba da se uradi u planiranju toga u svojoj glavi. Takve stvari mogu možda pomoći u njihovoj situaciji.“

Huin je bio veren nedugo pre nego što su on i Druke napustili svoje domove u Alabami i otišli ​​u Ukrajinu.

Američki Stejt department saopštio je da čini sve što može da locira Amerikance i obezbedi njihovu bezbednost, a američki borac koji je razgovarao za Si-Bi-Es Njuz rekao je da veruje u to.

Rekao je da su on, Hjun i Druke razumeli rizike pre nego što su otputovali u Ukrajinu, ali je nagovestio da su možda potcenili ogromnu vojnu prednost koju Rusija ima u vatrenoj moći — a posebno u njenoj kontroli vazdušnog prostora — i ponudio je upozorenje drugim Amerikanci razmišljaju o istom putovanju.

„Svako ko je ovde zbog egoističke slave, ili želi da dođe i kaže da su bili u grupi, ali samo da se malo pomuti i sedne u šator – tim ljudima, rekao bih, da ne smetaju. Oni će biti teret za saborce i više nego verovatno da ćete biti povređeni. Možete biti ubijeni, ili možete da ubijete nekog drugog. Ljudi moraju da shvate koliko to može biti intenzivno. Nisu talibani. Nisu Iračani. Rusi ovde imaju vazdušnu podršku i vazdušnu nadmoć. Bez sumnje."

Još jedan Amerikanac koji se dobrovoljno prijavio da se pridruži ukrajinskoj borbi protiv ruske invazije, koji je takođe proveo vreme sa Hjunom i Druke u Ukrajini, rekao je za Si-Bi-Es Njuz prošle nedelje da veruje da će se vratiti kući, jer su za Moskvu previše vredni kao moneta za pregovaranje da bi ih ubili.

Stejt department je krajem prošle nedelje potvrdio da pored Hjuina i Drukea, takođe ispituje izveštaje da je treći Amerikanac nestao u Ukrajini. Penzionisani kapetan marinaca Grejdi Kurpasi, 20-godišnji veteran američke vojske, ućutao je nakon što je pucao iz malokalibarskog oružja u Hersonskoj oblasti, rekao je porodični prijatelj. Od tada nema informacija o njemu.

Kurir.rs/CBS News