LITVANIJA NOVO ŽARIŠTE RATA! General-major Kovač: NATO namerno širi sukob Ukrajine i Rusije, postoji JEDAN CILJ OD TOGA

Stodevetnaesti je dan u rata Ukrajini. Dok su Ruske snage nadomak potpune kontrole nad Severodonjeckom, iz Kremlja najavljuju da će se ozbiljnije pozabaviti odlukom Litvanije da blokira prevoz robe do ruske eksklave Kalinjingrad. Sekretar ruskog Saveta bezbednosti Nikolaj Patrušev rekao je da će Moskva uskoro odgovoriti na potez Litvanije koja želi da blokira isporuke uglja, metala, građevinskog materijala i napredne tehnologije iz kontinentalne Rusije u Kalinjingrad.

foto: Kurir televizija

O svemu ovome govorili su u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji urednik rubrike Planeta na portalu Kurir.rs Andrej Mlakar i general-major u penziji prof. dr Mitar Kovač.

Prof. dr Kovač smatra da NATO širi sukob između Rusije i Ukrajine kako bi politizovao rat.

- Na veliku nesreću Amerika širi konflikt zonu. Nije dovoljna samo Ukrajina, vidi se da susedne države takođe učestvuju. Poljska je prednjačila, a sad Litvanija. Radi se o tome da se ne sprečava trgovina, to je transport robe, nego NATO želi da politizuje ovo. Videćemo u narednim mesecima do čega će to sve dovesti i da li će Rusija reagovati da zaštiti svoja prava. NATO želi da širi sukob između Rusije i Ukrajine time što Litvanija zabranjuje prevoz ruske robe do Kalinjgrada. To što taj prostor smeta NATO, Britaniji ili Americi, samo ću reći da nije Rusija došla na njihovu granicu da im ugrožava bezbednost, već oni na njenu - rekao je prof. dr Kovač.

foto: Kurir televizija

Mlakar ističe da je Litvanija novo žarište.

- Kaljiningrad je sasvim slučajno pripao Ruskoj federaciji. Ovaj grad je specifičan i od 2006 je on glavna meta NATO. Litvanija je novo žarište, Litvance su posebno nervirali vojni transporti - rekao je Mlakar.

Kurir.rs/M.L.

