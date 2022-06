MISLILO SE DA JE ISKORENJEN: U londonskoj kanalizaciji pronađen potencijalno opasan virus

Brojni uzorci iz postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda Bekton u Njuhamu u istočnom Londonu bili su u periodu februar-maj pozitivni na virus dečje paralize izvedenog iz vakcine, saopštila je Britanska zdravstvena agencija (UKHSA).

Poliovirus izveden iz vakcine (VDPV) je soj oslabljenog virusa koji je u početku bio sastavni deo oralnog cepiva protiv dečje paralize (OPV) i koji se vremenom promenio i počeo da ponaša kao onaj prirodni.

UKHSA sada pokušava da utvrdi da li je VDPV počeo da se širi u zajednici. Agencija je proglasila nacionalni zdravstveni slučaj i o tome obavestila Svetsku zdravstvenu organizaciju (SZO), piše CNBC.

"Hitno istražujemo da li je došlo do prenosa i zatražili smo od britanske Nacionalne zdravstvene službe (NHS) da prijavi sve sumnjive slučaje", rekla je epidemiološkinja Vanesa Saliba iz UKHSA.

Poliovirus, jedan od enterovirusa, je redak virus koji povremeno može da izazove ozbiljne bolesti, poput paralize, kod onih koji nisu vakcinisani. Bolest je 1950ih bila česta u Britaniji, ali je nakon programa vakcinacije mahom uspešno iskorenjena. Britanija je poslednji slučaj dečje paralize imala 2003. godine.

UKHSA je saopštila da je rizik za širu javnost izuzetno nizak, ali su pozvali roditelje da vakcinišu svoju decu protiv ove bolesti. Uobičajena praksa u Ujedinjenom Kraljevstvu je da se deca vakcinišu protiv dečje paralize u sklopu rutinskog programa cepljenja.

"Većina stanovništva biće zaštićena zbog toga što su vakcinisani u detinjstvu, ali oni koji to nisu mogu biti u opasnosti od zaraze", rekla je Saliba.

Iako je vakcinacija protiv dečje paralize uobičajena u Velikoj Britaniji, stope imunizacije variraju širom zemlje, pri čemu su zajednice sa manjim unosom izložene većem riziku.

Pokrivenost vakcinama dečje populacije opala je na nacionalnom nivou, a posebno u delovima Londona poslednjih godina.

Kada je reč o dečjoj paralizi, Britanija se 2004. prebacila na oralnu vakcinu

Svake godine uobičajeno je da se u britanskoj kanalizaciji otkrije jedan do tri virusa VDPV-a. No, do sada se radilo o pojedinačnim slučajevima. Ovo je prvi put da je grupa genetski povezanih uzoraka identifikovanaa više puta tokom nekoliko meseci.

Generalno, oni koji se zaraze poliomijelitisom nemaju simptome, iako neki mogu da razviju bolest nalik gripu do tri nedelje kasnije. U ređim slučajevima, virus može da napadne nerve u kičmi i bazi mozga, potencijalno dovodeći do paralize. Povremeno može da napadne mišiće koji se koriste za disanje, što može biti fatalno.

