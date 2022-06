PUTIN JE KRENUO PUTEM KOJI ĆE DOVESTI DO NJEGOVE PROPASTI: Progovorio čovek koji Putina poznaje u dušu

Sledeći korak Kremlja biće vazdušna blokada Litvanije. To će omogućiti ruskoj avijaciji da leti tačno između Rusije i Kalinjingrada. Tada će se NATO suočiti sa pitanjem šta da radi, rekao je on u intervjuu Fajnenšl tajmsu i kritikovao Zapad da ne razume šta je sve na kocki.

!Ako ne uspemo da se izborimo sa ovom kugom u Ukrajini, moraćemo da se suočimo sa njom na drugim teritorijama“, rekao je on.

"Sigurno, Putin će na kraju izgubiti. Ako sada pobedi u Ukrajini, on će, zbog domaćih problema, započeti rat sa NATO. I na kraju će izgubiti taj rat. Da nije bilo toliko žrtava, rekao bih da sam zapravo prilično srećan, jer je krenuo putem koji će dovesti do njegove propasti. Ali ova konkretna pobeda u Ukrajini u potpunosti zavisi od Zapada", rekao je on.

Ako Zapad sada ne uspe, "suočiće se sa veoma dugačkom, vrućom granicom u Evropi, dugom 2.500 km", dodao je Hodorkovski.

On je u intervjuu kritikovao one, uključujući Henrija Kisindžera, koji žele da naprave ustupke Putinu.

"Uz svo poštovanje prema Henriju Kisindžeru, on ima predstavu o Putinu kao o nekoj vrsti projekcije Leonida Brežnjeva . . . [Ali] Brežnjev nije bio gangster. Drugo, Brežnjev se borio [u Drugom svetskom ratu]. On, i ljudi oko njega, shvatili su da je rat najgora stvar. Putin se nikada nije borio. On nema pojma kakvi su ratovi. Razume kompjuterske igrice i ratove na svom laptopu", rekao je on.

"[Kisindžer] ne shvata da ne možete da se dogovorite sa gangsterom kada govorite iz slabije pozicije. On ne shvata da je za Putina rat samo normalan način da podigne svoj izborni rejting. Počinjao je ratove četiri puta", navodi Hodorkovski.

Da li se Hodorkovski promenio, pita Fajnenšl tajms. Brkovi su nestali, ali ima li pohlepe? Devedesetih je kupovao deonice od običnih Rusa u bescenje; kasnije, kroz nameštenu šemu zajmova za akcije, uzeo je ogromnhu imovinu. Bio je najbogatiji čovek Rusije sa 40 godina.

Ali takođe je želeo da proda udeo u svojoj naftnoj kompaniji Jukos kompaniji EksonMobil. Skrenuo u politiku, govoreći o korupciji na televizijskom sastanku sa Putinom. Oba poteza su razbesnela ruskog predsednika. Hodorkovski je bio u zatvoru zbog utaje poreza i prevare. Pomilovan je neposredno pre Olimpijade u Sočiju 2014, kada je Putinu još uvek bilo stalo do svog globalnog imidža. Od tada je živeo u izbeglištvu.

Kako ga je zatvor promenio? "Najvažnija lekcija bila je drugačije shvatanje vremena. U poslu uvek imate utisak da uvek zaostajete. Morate sada da donesete odluku, inače će sve biti strašno. Kada ste u zatvoru, nedelju dana kasnije saznate o stvarima koje se dešavaju napolju. Vi donosite odluku, koja će biti preneta ljudima tek nedelju dana ili možda mesec dana nakon toga. Odjednom shvatite da se ništa loše nije dogodilo zbog toga. Mogli ste još duže.”

Drugi oligarsi su naučili drugačiju lekciju: nemojte se suprotstavljati Putinu. Da li razume zašto Roman Abramovič i drugi smatraju da ne mogu da govore? "Abramovič i drugi koje nazivate oligarsima na Zapadu: ja ih vidim kao Putinove agente, ni više od toga, ni manje. Oligarsi možda nemaju uticaja na Putina, ali "imaju mnogo poluga u svojim rukama da utiču na javno mnjenje i politiku na zapadu. Zbog toga Putin ima interes za njih kao za oruđe uticaja".

Na pitanje šta misli o Abramovičevim pokušajima da organizuje mirovne pregovore između Moskve i Ukrajine? Hodorkovski kaže da misli "da mu je Putin dao zeleno svetlo da učestvuje, kako bi se Abramobič zaštitio od sankcija. Moje lično mišljenje je da će Abramovič tokom izbora raditi u interesu Putina".

Abramovič je uvek negirao blizak odnos sa Putinom.

Hodorkovski se takođe protivi embargu EU na rusku naftu, tvrdeći da bi carine bile bolje, jer ne bi toliko podigle cene nafte. Ali on ne misli da je ovo vreme procvata za ruske naftne kompanije: zabrana transfera tehnologije "ima veoma ozbiljan uticaj na cenu proizvodnje nafte, što jede novac koji [ruska vlada] ima, uključujući i finansiranje rata".

Hodorkovski je obećao da se neće mešati u politiku nakon što je izašao iz zatvora, ali je ubrzo završio kao sponzor građanskih inicijativa i opozicionih kandidata. "Siguran sam da je [Putin] mnogo puta požalio zbog svoje odluke da me pusti!"

Hodorkovski je 2015. godine ptužen za organizovanje ubistva gradonačelnika u Sibiru 1998. godine, potez koji se smatra politički motivisanim. Ali pokušaj da se izgradi opozicija je propao. Zašto? "Da li ste čuli za mnoge opozicije u diktaturama?“

Rusi imaju Stokholmski sindrom, kaže on. Ali on takođe vidi znake Putinove krhkosti, u neuspehu da se proglasi opšta mobilizacija za rat u Ukrajini. "Da je bio potpuno ubeđen da je rusko društvo monolit, on bi te ljude odavno privukao", smatra oligarh.

Na kraju, budućnost Rusije će biti odlučena kao što je i uvek bila, tvrdi Hodorkovski. "Promena režima u današnjoj Rusiji može doći samo silom. To može biti Putinova pratnja, može biti vojska, ili može biti društvo . . . Ovo je još jedan razlog zašto se Putin i [beloruski diktator Aleksandar] Lukašenko ne usuđuju da naoružaju narod. [Ukrajinski Volodimir] Zelenski se nije baš plašio sopstvenog naroda i delio je oružje. Ako Putin podeli 40.000 AK-ova u Moskvi, neće biti sa nama sutra".

Šta je sa uverenjem Hodorkovskog da bi Rusija jednog dana mogla biti normalna evropska zemlja? "Ništa se nije dogodilo da uništi ovu ideju. Rusija je deo Evrope. Činjenica da je Nemačka imala Hitlera nije pretvorila Nemačku u neevropsku zemlju . . . Putin pokušava da okrene Rusiju na istok, ali to je previše za jedan život".

Oligarsoi su 2000. podržali Putina da preuzme vlast, verujući da on ne predstavlja pretnju za njih. Da li se Putin promenio ili su ga pogrešno procenili?

"Bilo bi lepo da sam ranije rekao da je bio drugačiji, jer bi to značilo da nisam pogrešio. Promenio se naravno. Ali u osnovi je ostao ono što je bio: KGB-ovac i gangster, što je jedno te isto. Ali on je veoma talentovana osoba, koja može da impresionira osobu sa kojom razgovara onim što želi da vidi. Kada se ljudi smeju Džordžu Bušu jer je rekao: 'Pogledao sam čoveka u oči i otkrio da je veoma direktan i dostojan poverenja', nikada se ne smejem – jer nisam video Putina kakav je u stvarnosti bio".

Kurir.rs/FT