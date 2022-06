FASCINANTNO OTKRIĆE U POMPEJI: Arheolozi pronašli trudnu kornjaču sa jajetom

Arheolozi su pronašli ostatke reptila zakopane pod pepelom i stenom gde su ležali neotkriveni od 79. godine.

Kornjača se skrivala ispod već srušene zgrade kada se dogodila vulkanska katastrofa.

Arheolozi su pronašli ostatke dok su iskopavali deo grada koji su njegovi drevni stanovnici obnavljali nakon što je raniji zemljotres razorio Pompeju 62. godine.

Pre oko 2.000 godina, kornjača od 14 cm se ukopala u malu podzemnu jazbinu ispod prodavnice uništene u tom ranijem zemljotresu.

Stručnjaci kažu da činjenica da je pronađena sa jajetom sugeriše da je stradala dok je pokušavao da pronađe neko mirno mesto da položi svoje potomstvo.

Pompei. Il ritrovamento di una testuggine di 2000 anni fa e del suo uovo. 🐢 pic.twitter.com/kjUJnN3tLu — Pompeii Sites (@pompeii_sites) June 24, 2022

Arheolog sa Oksfordskog univerziteta Mark Robinson, koji je 2002. otkrio ostatke još jedne kornjače na obližnjoj lokaciji u Pompejima, rekao je za BBC da postoje dva objašnjenja kako je reptil dospeo tamo.

"Jedna je da je to kornjača bila kućni ljubimac koja je verovatno pobegla i stigla do ruševina velikog zemljotresa“, rekao je on.

Verovatnija mogućnost je da je to kornjača iz obližnjeg sela koja je zalutala u drevni grad, rekao je.

I resti di una tartaruga di terra con il suo fragile uovo custodito nel carapace rinvenuti in una bottega di via dell’Abbondanza testimoniano il vasto ecosistema di Pompei, composto di tracce naturali e non solo antropiche e indizio archeologico dell’ultima fase della città. pic.twitter.com/SjiaDeh7Iq — Pompeii Sites (@pompeii_sites) June 24, 2022

"Pompeja je u velikoj meri bila azorena i nije svuda bila obnovljena nakon zemljotresa pa su se flora i fauna iz okolnih sela preselili u grad“, rekao je on.

Stručnjaci kažu da ovo otkriće ilustruje bogatstvo prirodnog ekosistema Pompeje u periodu nakon zemljotresa.

"Ceo grad je bio gradilište, a očigledno je da su neki prostori bili toliko neiskorišćeni da su divlje životinje mogle da lutaju, ulaze i pokušavaju da polože jaja“, rekao je generalni direktor Pompeje Gabrijel Cutrigel.

Jedan posetilac Pompeje, finski student koji je slučajno prolazio pored lokacije kada je otkrivena kornjača, rekao je da je sve bilo "spektakularno".

"Upravo su uklonili ljusku životinje, tako da su bili vidljivi skelet i jaje“, rekao je Joonas Vanhala. "Bilo je svetlo-braon, peščane boje. Ne bih ni znao da je jajeda mi nisu rekli“, dodao je.

Kurir.rs