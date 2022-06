OVO SU 4 NAJOPASNIJE PLAŽE U GRČKOJ! Turisti se na njima dave! Goran jedva ostao živ

Talasi su prirodna pojava na moru, i dok neki uživaju u njima, drugi ih se boje i to s razlogom. Ne smemo potceniti silu prirode i moramo umeti da razlikujemo bezazlene od onih koji mogu ozbiljno da nas povrede u trenutku nepažnje, pa dovedu čak i do najgoreg ishoda.

Ovo su najopasnije plaže u Grčkoj, talasi su veliki a morske struje jake - događaju se i utapanja turista!

Vlasti stalno upozoravaju da se poštuju preporuke spasilaca, da se deca ni na tren ne ispuštaju iz vida, ali mnogi pomisle da se njima sigurno ništa loše neće dogoditi, da su iskusni plivači i da su bezbedni. A to može da bude opasna greška!

Plaže u Grčkoj na kojima su talasi najjači su:

Paradise beach, Tasos

Sarti, Sitonija

Porto Katsiki, Lefkada

Mirtos, Kefalonija

Na tim plažama kupači često znaju da se opuste jer velike talase posmatraju isključivo kao atrakciju, a ne i kao potencijalnu opasnost, a turista Goran Terzić je preneo svoje iskustvo od prošlog avgusta za GrčkaInfo.

-Veliki pozdrav, želeo bih nešto da podelim sa vama. Juče na plaži Porto Katsiki ovde na Lefkadi, gde sam bio sa svojom devojkom, zbog velikih talasa i moje nepažnje, u deliću sekunde me talas poklopio i toliko samleo da sam mislio da će mi polomiti i kičmu i vrat!

Nekim čudom i pukom srećom da na dnu nije bilo baš krupno kamenje, prošao sam samo sa rasekotinom na čelu koju sam morao da idem da saniram u bolnicu u Lefkasu. Kada sam stigao u bolnicu, naišao sam na još naših državljana koji su takođe imali razne povrede od jučerašnjih velikih talasa ovde na ostrvu!

Moram da napomenem da, iako sam imao zdravstveno osiguranje (nikada ne polazite na put bez zdravstvenog osiguranja), u bolnici mi uopšte nisu tražili čak ni pasoš, a niko mi nije ni pomenuo osiguranje, samo me je doktor pitao odakle dolazim i kada sam rekao da sam iz Srbije, čovek je non-stop dok me je ušivao ponavljao 'Braća Srbi, braća Srbi", napisao je on.

Iskreno, u onom bunilu srce mi je bilo puno jer definitivno ovde u Grčkoj Srbi su jako poštovani i voljeni. Ponavljam ipak nikada nigde ne putujte bez osiguranja, jer ne znate šta može da se desi!, dodao je.

Kada su u pitanju ostrvca Lihadonisi na ostrvu Evija, Sonja A. je napisala:

"Sve više ima turista na Eviji. Upozorenje onima koji sami obilaze vulkanska ostrva - Lihadonisi. Postoji uređena i najposećenija plaža na kojoj nema talasa i more je plitko. Ali na 20-ak metara od obale postoje opasne struje koje vas vuku velikom brzinom od obale. Uprkos upozorenjima koje turisti dobijaju prilikom prevoza brodićima do ostrva, redovna je scena gde momci iz kafea trče do čamca kojim prilaze do izbezumljenih plivača i spasavaju ih."

I jedan Vladislav je napisao upozorenje koje je vrlo važno.

"Porto Kaciki na Lefkadi, pre tri godine jedva smo spasli drugara koga su odvukli talasi. Deo plaže gde vire tri stene iz vode. Preporuka moja je da ne ulazite uopšte u vodu ako su veliki talasi. Niko neće ni pokušati da vam pomogne. Od 300 ljudi na plaži imali smo sreću da je nama dvojici pomogao jedan Grk i da su na obali bili momci sa Više medicinske u Zemunu koji su mu dali prvu pomoć. Hitna pomoć ne može ni da se spusti dole, tako da oprezno samo."

Kurir.rs/Mondo