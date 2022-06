NEĆEMO SE RASPASTI! Bajden: Putin je uzalud računao na krah NATO i G7; Džonson: Ako Rusi pobede platićemo mnogo veći cenu

Ruski predsednik Vladimir Putin od početka sukoba u Ukrajini računa na to da će se NATO i G7 raspasti, ali to se nije dogodilo, izjavio je danas predsednik Sjedinjenih Američkih Država Džo Bajden, koji se nalazi u Nemačkoj na samitu Grupe sedam industrijski najrazvijenih zemalja (G7).

G7 i NATO moraju da se drže zajedno protiv ruske agresije u Ukrajini, rekao je Bajden pre razgovora sa nemačkim kancelarom Olafom Šolcom.

Putin se nadao da će se "NATO i G7 nekako razdvojiti", rekao je Bajden. "Ali, nismo se razdvojili i nećemo se razdvojiti", dodao je.

"Moramo se držati zajedno", rekao je američki predsednik nemačkom kancelaru.

U Elmau, u Nemačkoj, danas počinje samit Grupe sedam industrijski najrazvijenijih zemalja sveta (G7) koji će trajati do utorka.

Svetski lideri moraju da uvide da cena davanja podrške Ukrajini uključuje rast cena energenata i hrane, ali moraju biti svesni i da bi cena bila mnogo viša ako se dozvoli Rusiji da pobedi, rekao je danas britanski premijer Boris Džonson.

Pred početak samita G7, Džonson je poručio da Zapad treba da održi jedinstvo pred agresijom Moskve.

"Kako bismo zaštitili to jedinstvo, kako bi ono delovalo, moramo imati zaista iskrene razgovore o implikacijama onoga što se dešava, pritiscima koje pojedini partneri i prijatelji trpe zbog toga. Cena povlačenja, cena dozvoljavanja ruskom predsedniku Putinu da uspe, da odseče ogromne delove Ukrajine, da nastavi sa svojim programom osvajanja, ta cena bila bi mnogo, mnogo viša. To svako ovde razume", rekao je on.

Kurir.rs/Agencije