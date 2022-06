IZ FABRIKE AZOT EVAKUISANO 250 LJUDI Među njima i deca

- Mnogi ljudi su juče evakuisani. Oko 200 civila. Danas je evakuisano još oko 250 ljudi i biće ih još. Prvo ih odvodimo na bezbedno mesto, a zatim ih Ministarstvo za vanredne situacije LNR smešta u Starobelsk, rekao je portparol vojne komande LNR, a prenosi agencija.

Prema rečima portparola, među evakuisanima ima mnogo dece.

- To je užasno: držani su (u fabrici Azot) četiri meseca, bez svetlosti dana. Ima mnogo male dece, od tri do pet godina, primetio je on, a prenosi TASS.

Ambasador samoproglašene LNR u Rusiji Rodion Mirošnik rekao je ranije da evakuisani iz fabrike Azot kažu da bi tamo moglo biti još stotine civila.

Portparol ruskog Ministarstva odbrane Igor Konašenkov rekao je ranije da ruske snage i snage LNR čiste hemijsku fabriku Azot u Severodonjecku i nastavljaju da evakuišu civile.

* Sve informacije o sukobu u Ukrajini na portalu Kurir.rs prenete su iz izvora koji su se do sada pokazali prilično relevantnim, i koje u skladu sa okolnostima i dužnom novinarskom pažnjom dodatno proveravamo. Ipak, kako je u toku i pravi medijski i propagandni rat, redakcija Kurira moli čitaoce da nam skrenu pažnju na eventualne dezinformacije i lažne vesti, kako bismo pravovremeno reagovali i ispravili eventualne greške. Informacije slati na mejl redakcija@kurir-info.rs

Kurir.rs