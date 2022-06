EVROPSKA UNIJA UVOZI RUSKU NAFTU NA MALA VRATA: Posrednik je možda jedna zemlja, velika sila, kupuje kao što nikada do sada nije!

„Postoje sve veći strahovi da će Indija postati zadnja vrata u Evropu za rusku naftu“, rekao je Aleks Loson.

Prema njegovim rečima, uvoz nafte iz Rusije u Indiju uvek je bio na niskom nivou, jer su visoki transportni troškovi govorili o neisplativosti isporuke. Međutim, sada Indija kupuje naftu od Rusije u tako ogromnim količinama da su zapadne zemlje počele da se pitaju o njenoj budućoj sudbini.

On je dodao da je prilično teško pratiti zalihe nafte koje su već stigle do Indije. To je zbog činjenice da u luku može stići nekoliko pošiljki sirove nafte iz različitih zemalja i one će biti pomešane.

Sesilija Rouz, predstavnica ekonomskog saveta američke administracije, 23. juna je u intervjuu za Blumberg procenila obim kupovine ruske nafte od strane Kine i Indije. Dve zemlje možda kupuju više nafte od Rusije nego što Sjedinjene Države znaju, rekla je ona.

Kurir.rs