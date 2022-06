NJUJORK TAJMS: Sivi vuk pomaže Kijevu! Ovo je tajna mreža komandosa i špijuna koji pomažu Ukrajincima! Evo gde su im baze! VIDEO

Veliki deo njihovog posla odvija se van Ukrajine, u bazama u Nemačkoj, Francuskoj i Britaniji. Iako je Bajdenova administracija rekla da neće raspoređivati američke trupe u Ukrajini, osoblje CIA je nastavilo da tajno deluje u zemlji, uglavnom u glavnom gradu Kijevu, usmeravajući veliki deo ogromne količine obaveštajnih podataka ukrajinskim zvaničnicima, rekli su izvori Njujork tajmsu.

Istovremeno, u Ukrajini deluje i nekoliko desetina komandosa iz drugih država članica NATO-a, uključujući Britaniju, Francusku, Kanadu i Litvaniju. Tri visoka američka zvaničnika izjavila su za Njujork tajms da, iako su Sjedinjene Države povukle svojih 150 vojnih instruktora čak i pre početka rata u februaru, komandosi njihovih saveznika ostali su u zemlji, obučavajući i savetujući ukrajinske trupe i obezbeđujući puteve iz inostranstva. oružje i drugo stižu oblici pomoći.

Ubrzo nakon što je Rusija izvršila invaziju na Ukrajinu u februaru, specijalne snage 10. američke armije, koje su obučavale ukrajinske komandose u bazi na zapadu zemlje pre rata, tiho su uspostavile ćeliju u Nemačkoj za koordinaciju vojne pomoći ukrajinskim komandosima i drugim ukrajinskim trupe.. Danas tu ćeliju čini 20 nacija.

Sekretar vojske Kristin E. Vormut dala je uvid u operaciju prošlog meseca, rekavši da je Jedinica za specijalne operacije pomogla u upravljanju protokom oružja i opreme u Ukrajini.

– Ćelija, napravljena po uzoru na strukturu koja se koristi u Avganistanu, deo je šireg skupa ćelija za operativnu i obaveštajnu koordinaciju kojima upravlja Evropska komanda Pentagona, sa ciljem da se ubrza saveznička pomoć ukrajinskim trupama. U vazduhoplovnoj bazi Ramštajn u Nemačkoj, na primer, tim američkog vazduhoplovstva i nacionalne garde pod nazivom Sivi vuk pruža tehničku i taktičku podršku ukrajinskom vazduhoplovstvu, rekla je Kristin E. Vormut.

Američki komandosi stoga nisu na linijama fronta sa ukrajinskim trupama, ali dobijaju savete iz štaba u drugim delovima zemlje ili putem šifrovanih komunikacija, rekli su američki i drugi zapadni zvaničnici, koji su razgovarali za Njujork tajms, pod uslovom da ostanu anonimni. Ali, primećuju novinari Njujork tajmsa, znaci njihove obuke u logističkoj i obaveštajnoj podršci su veoma opipljivi na bojnom polju.

Nekoliko ukrajinskih komandanta nižeg nivoa nedavno je izrazilo zahvalnost Sjedinjenim Državama na obaveštajnim podacima prikupljenim putem satelitskih snimaka, koje mogu da vide na tabletima koje su dobili od saveznika. Tableti pokreću aplikaciju za mapiranje bojnog polja, koju Ukrajinci zatim koriste za gađanje i napad na ruske trupe.

Štaviše, na ulici u Bahmutu, gradu u Donbasu, grupa ukrajinskih snaga za specijalne operacije imala je oznake američke zastave na svojoj opremi i bila je opremljena novim prenosivim raketama zemlja-vazduh, kao i belgijskim i američkim puške.

"Neispričana priča o ratu je retko viđeno međunarodno partnerstvo specijalnih snaga koje zajedno pomažu ukrajinskoj vojsci", rekao je senatorima u aprilu general-pukovnik Džonatan P. Braga, komandant Komande za specijalne operacije američke vojske.

A američki poslanik Džejson Krou, demokrata iz Kolorada u komitetima za oružane snage i obaveštajne službe Predstavničkog doma, rekao je u intervjuu da su se odnosi koje su ukrajinski komandosi razvili sa američkim i drugim kolegama u poslednjih nekoliko godina pokazali neprocenjivim u borbi protiv Rusije.

Iako Amerika zvanično poriče da ima svoje ljude na terenu, Rusi su veoma dobro svesni prisustva američkih obaveštajnih službi.

U međuvremenu, oficiri CIA koji rade u Ukrajini fokusirali su se na obezbeđivanje i usmeravanje obaveštajnih podataka američke vlade prema Ukrajincima. Prema izvorima Njujork tajmsa, većina njihovog posla odvija se u Kijevu.

Ali stručnost agencije ogleda se prvenstveno u obuci za protivterorističke operacije, što Ukrajincima u ovom trenutku nije najpotrebnije, kažu obaveštajni zvaničnici.

"Ono što Ukrajincima trenutno treba jeste klasična vojna obuka u korišćenju raketne artiljerije i drugog sofisticiranog oružja", rekao je Daglas H. Vajz, bivši zamenik direktora Odbrambene obaveštajne agencije i penzionisani visoki oficir CIA.

- Govorimo o modernim borbama, tenk protiv tenka. Ne mogu da zamislim da CIA obučava ukrajinske momke kako da koriste raketni bacač HIMARS, na primer, rekao je Vajz.

Bajdenova administracija je do sada poslala četiri mobilna raketna sistema u Ukrajinunu i saopštio u četvrtak da su još četiri na putu. To je najnaprednije oružje koje su SAD do sada isporučile Ukrajini, a čije rakete imaju domet veći od 60 kilometara, što je više od njenog naoružanja koje je Ukrajina do sada imala.

Zvaničnici Pentagona kažu da je prva grupa od 60 ukrajinskih vojnika obučena za korišćenje sistema, dok je druga grupa trenutno na obuci u Nemačkoj.

General Mark A. Mili, Zajednički načelnik štabova SAD, rekao je da Ukrajinci koji su oduvek koristili sisteme iz sovjetskog doba postepeno uče mehaniku američkog oružja visoke tehnologije.

"Nije dobro žuriti, pa bez neophodne obuke on odmah koristi američko oružje na bojnom polju", rekao je general Mili novinarima koji je nedavno sa njim otputovao u Sjedinjene Države nakon sastanaka sa evropskim vojnim komandantima u Francuskoj.

A nakon sastanka u Briselu ovog meseca, general Mili i vojni lideri iz skoro 50 zemalja obećali su da će povećati protok napredne artiljerije i drugog naoružanja u Ukrajinu.

Američkim vojnicima je potrebno šest do osam nedelja da nauče kako da koriste sisteme, ali Ukrajinci imaju dvonedeljni ubrzani program obuke", dodao je Mili.

Ali neki vojni zvaničnici, koji su sarađivali sa ukrajinskom vojskom, izrazili su frustraciju Ukrajincima za Njujork tajms.

Na primer, nezadovoljni su akcijama Ukrajinaca uključenih u evakuaciju vojnika ranjenih na prvim linijama fronta.

– SAD moraju da pojačaju obuku prve pomoći na prvoj liniji fronta i više savetuju Ukrajince kako da uspostave mrežu mobilnih bolnica za stabilizaciju i transport ranjenika – smatraju bivši zvaničnici.

- Gube 100 vojnika dnevno. Za nas je to skoro kao vrhunac Vijetnamskog rata, što je užasno. Zbog toga gube mnogo iskusnih ljudi – rekao je bivši zvaničnik Trampove administracije.

Zelene beretke u Nemačkoj su stoga nedavno počele medicinsku obuku za ukrajinske vojnike, koji su odvedeni iz zemlje na obuku, otkrio je američki vojni zvaničnik.

Od 2015. do početka ove godine, instruktori američkih specijalnih snaga i Nacionalne garde obučili su više od 27.000 ukrajinskih vojnika u Centru za borbenu obuku Javoriv u zapadnoj Ukrajini u blizini grada Lavova, saopštili su zvaničnici Pentagona. Vojni savetnici iz desetak savezničkih zemalja takođe su obučili hiljade ukrajinskog vojnog osoblja u Ukrajini tokom proteklih nekoliko godina.

Od 2014. godine, kada je Rusija prvi put izvršila invaziju na delove zemlje, Ukrajina je proširila svoje male specijalne snage sa jedne jedinice na tri brigade i puka za obuku, rekao je u aprilu Senatu general Ričard D. Klark, šef Komande za specijalne operacije Pentagona.

Trenutno najveći problem u obuci ukrajinske vojske je to što ona prebrzo gube najbolje obučene snage, rekli su za Njujork tajms bivši američki zvaničnici koji su radili sa Ukrajincima.

Pomenuti bivši zvaničnik Trampove administracije rekao je da je Komanda za specijalne operacije imala male grupe američkih operatera koji su radili na terenu sa ukrajinskim zvaničnicima pre rata. "Ovi američki timovi su se ponekad zvali Džedburg, što je referenca na sabotažnu jedinicu savezničkih snaga iz Drugog svetskog rata", rekao je on.

Savremeni timovi za specijalne operacije fokusirali su se uglavnom na taktičku obuku malih jedinica, ali su radili i na obuci pružanja medicinske pomoći na bojnom polju, tehnikama komunikacije, izviđanju i drugim veštinama potrebnim ukrajinskim snagama.

Ovi napori, rekao je zvaničnik, "učinjeni su pre ruske invazije, ali bi bili od veće pomoći da su nastavljeni tokom rata".

Imati američke vojne trenere na terenu sada možda nije vredno rizika, smatraju drugi anonimni zvaničnici, posebno ako bi to, kako kažu, "izazvalo eskalaciju sukoba od strane ruskog predsednika Vladimira Putina".

Kurir.rs/Jutarnji.hr