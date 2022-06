MEDVEDEV UPOZORAVA: Svako posezanje za Krimom smatraćemo objavom rata, a to bi bila POTPUNA KATASTROFA!

Svaki pokušaj posezanja neke zemlje članice NATO-a za Krimom predstavljaće objavu rata Rusiji što bi moglo dovesti do "trećeg svetskog rata", upozorio je bivši ruski predsednik Dmitrij Medvedev.

"Za nas je Krim deo Rusije. A to znači zauvek. Svaki pokušaj zadiranja na Krim je objava rata našoj zemlji“, rekao je Medvedev za novinski sajt Argumenti i fakti. "A ako to uradi država članica NATO-a, to znači sukob sa čitavom Severnoatlantskom alijansom; Treći svetski rat. Potpuna katastrofa.“

Medvedev, sada zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije, takođe je rekao da bi Rusija, ukoliko Finska i Švedska uđu u NATO, ojačala svoje granice i bila bi "spremna za korake odmazde“, a to bi moglo da uključi i mogućnost postavljanja hipersoničnih raketa Iskander "na njihov prag“.

*Sve informacije o sukobu u Ukrajini na portalu Kurir.rs prenete su iz izvora koji su se do sada pokazali prilično relevantnim, i koje u skladu sa okolnostima i dužnom novinarskom pažnjom dodatno proveravamo. Ipak, kako je u toku i pravi medijski i propagandni rat, redakcija Kurira moli čitaoce da nam skrenu pažnju na eventualne dezinformacije i lažne vesti, kako bismo pravovremeno reagovali i ispravili eventualne greške. Informacije slati na mejl redakcija@kurir-info.rs

Kurir.rs/Agencije