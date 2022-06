TOLIKO SU ME MUČILI PERVERZNIM ZAHTEVIMA DA SAM KRENULA DA SKOČIM U MORE PUNO AJKULA: Šokantno svedočenje Epstajnove žrtve

Sara Rensom, jedna od žrtava ozloglašenog milijardera i osuđivanog pedofila Džefrija Epstajna detaljno je opisala svoja dva pokušaja samoubistva nakon što je trauma od seksualnog zlostavljanja koje je pretrpela, a koje je omogućila Gilejn Maksvel, postala doslovce nepodnošljiva.

Rensomova se pojavila na sudu u utorak zbog izricanja presude Gilejn Maksvel, britanskoj aristokratkinji i bliskoj Epstajnovoj prijateljici. Podsetimo, Maksvel se tereti za veoma ozbiljne i teške zločine - američke vlasti tvrde da je ona "nabavljala" maloletne devojčice za Epstajna, a otpužena je i za "prevoz maloletnika u svrhe kriminalne seksualne aktivnosti" i "zaveru da se maloletnici privole da putuju zbog nezakonitih seksualnih radnji".

"Bila sam ništa drugo do seks igračka, ali sa otkucajima srca i dušom, koja je iskorišćena kako bi zabavljala Epstajna, Maksvelovu i druge", rekla je Sara o tome kako je Gilejn uticala na njen život. Ona je takođe pokazala i svoje fotografije iz bolničkog kreveta, gde je završila nakon što je pokušala da se ubije - prvi put 2008, a potom i 2018. godine kada je Epstajn bio pod istragom.

"Prilikom jedne od poseta ostrvu, usledili su seksualni zahtevi, degradacija i ponižavanje, koji su me naterali da pokušam da pobegnem tako što ću sa litice skočiti u vodu punu ajkula. Maksvel i ostatak društva uhvatili su me nekoliko trenutaka pre skoka. Tada je to izuzetno rizično bekstvo izgledalo privlačnije nego da još jednom budem silovana", ispričala je Rensom.

"Maksvel je danas ista žena koju sam upoznala pre skoro 20 godina - nesposobna za saosećanje ili uobičajenu ljudsku pristojnost. Osuđivanje na doživotni zatvor je neće promeniti, ali će preživelima dati blagi osećaj pravde", dodala je.

"Gilejn mora da umre u zatvoru. Bila sam do pakla i nazad u poslednjih 17 godina", rekla je Sara ispred suda. Još neke od žrtava, Eni Farmer i žena koja se predstavila samo kao "Kejt", treba da svedoče i lično se suoče sa Gilejn.

Inače, 60-godišnja Gilejn se suočavala sa potencijalnom kaznom i do 55 godina zatvora za regrutovanje i trgovinu maloletnim devojčicama za Džefrija Epstajna, ali je na kraju svega dobila 19, 5 godina iza rešetaka.

Tužioci su zatražili od sudije kaznu od najmanje 30 godina zbog "potpunog nedostatka kajanja" optužene, dok Maksvel tvrdi da bi trebalo iza rešetaka da provede samo četiri godine jer nije opasna za javnost.

