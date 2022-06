U TOKU SU 2 RATA! LJUBAN KARAN TVRDI: NATO indirektno učestvuje u ratu, produžava njegovo trajanje tako što Ukrajini šalje oružje

Postoji više bojišta u ukrajinskom ratu, jedno od njih je propagadno. U raznim analizama raspleta ove krize, penzinisani obaveštajac CIE ne odbacuje ni mogućnost da će Putin dobiti čekić u glavu, aludirajući na ubistvo Trockog koje je naredio Staljin.

foto: EPA / ALEXEI DANICHEV / KREMLIN POOL

Istovremeno, Ruska državna svemirska agencija Roskosmos, uputila je specijalnu čestitku članicama NATO pakta povodom samita alijanse u Madridu.

Roskosmos je objavio satelitiske slike Madrida, Vašingtona Pentagona i Bele kuće, Londona, Pariza, Berlina, Brisela uz koordinate tačnih lokacija i poruku:" Samit NATO-a počinje u Madridu, gde će zapadne zemlje Rusiju proglasiti svojim najvećim neprijateljem".

Sve su glasniji apeli da se sukobi okončaju jer ljudi širom sveta već plaćaju previsoku cenu.

Potpukovnikom KOS-a u penziji Ljuban Karan istakao je gostujući u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji da trajanje rata isključivo zavisi od onih koji dopremaju oružje Ukrajini.

- Po mom mišljenju meni ovo liči na neku želju da se problem u Ukrajini reši uklanjanjem Putina. Međutim, to je bi bio rešen problem za NATO pakt jer ne vodi samo Putin Rusiju, već ceo jedan tim. Nije Putin sam odlučio da li će ući u rat. U toku su dva rata, jedan rat je rat koji je SAD objavio Rusiji, to je hibridni rat a drugi rat je konvencionalni rat Ukrajine i Rusije. NATO indirektno itekako učestvuje i u tom drugom ratu i utiče na rezultate. Umešali su se dobrovoljcima i oružjem, produžavaju ga na veštački način. Dokle će to trajati, zavisi od onih koji doturaju oružje u Ukrajinu. Oni procenjuju da na taj način iscrpljuju Rusiju - rekao je potpukovnik KOS-a u penziji Karan.

foto: Kurir televizija

Kurir.rs/M.L.

