JA SAM J***NI PREDSEDNIK, VOZI NA KAPITOL! Eksplozivno svedočenje bivše Trampove savetnice

Tu prazninu popunila je Kasidi Hačinson (25), bivša savetnica šefa kabineta Bele kuće Marka Medovsa. Njeno svedočenje, piše BBC. bilo je poražavajuće. Hačinson je ispričala da je američki predsednik pokušao da zgrabi volan automobila u kojem se vozio i da se rvao sa pripadnikom tajne službe u pokušaju da svoju povorku preusmeri na Kapitol gde su se okupljale njegove pristalice. Tramp je te navode odbacio kao neistinite.

Kongresni komitet pokušava da dokaže da je Trump nezakonito postupio pokušavajući da ospori činjenicu da je izgubio na izborima od Džoa Bajdena.

Hačinson je ispričala da joj je nekoliko dana pre upada na Kapitol Medovs rekao da misli da bi stvari mogle da postanu "jako, jako loše".

Pričala je o tome kako su zvaničnici Bele kuće dobili upozorenje da je moguće da će doći do nasilja. Rekla je da je Tramp znao da su njegove pristalice naoružane jer su došli na jutarnje okupljanje blizu Bele kuće odakle su ih agenti tajne službe preusmerili na Kapitol.

"Zabole me što imaju oružje. Nisu ovde da bi meni naudili. Pustite moje ljude unutra. Odavde mogu marširati do Kapitola", navodno je rekao Tramp prema svedočenju Hačinsonove.

Neke od najzanimljivijih detalja saznala je iz druge ruke. Ispričala je odboru da joj je jedan zvaničnik Bele kuće rekao da je predsednik insistirao na odlasku do Kapitola nakon njegovog skupa u Beloj kući. Kada je saznao da se povorka vraća u Belu kuću, pokušao je da zgrabiti volan i rvao se agentom tajne službe.

"Ja sam j***ni predsednik. Odvezite me do Kapitola", tvrdi Hačinson da je urlao Tramp.

Nakon njenog svedočenja, izvor blizak Tajnoj službi rekao je za CBS da su i agent i vozač koji su bili u automobilu sa Trampom bili voljni da svedoče pod zakletvom da bivši predsednik nije fizički napao nikoga i da nije pokušao da uhvati volan.

Hačinsonova je rekla da je kasnije tokm dana čula Medovsa kako govori da je Tramp izrazio svoje odobravanje kada je saznao da njegove pristalice pozivaju potpredsednika Majka Pensa da se obesi.

"On misli da Majk to zaslužuje. On ne misli da oni rade nešto loše", navodno je rekao Medovs.

Na prvostepenom sudu takvi bi se dokazi smatrali pričama iz druge ruke i uzimali bi se sa rezervom, piše BBC i dodaje da je na saslušanju celo svedočenje Hačinsonove bilo "eksplozivno" i biće iskorišćeno kako bi se stvorio pritisak na Trampove visoke zvaničnike koji su dosad odbijali da svedoče, poput glavnog advokata Bele kuće Peta Cipolonea.

"Ako ste danas čuli ovo svedočenje i iznenada se setili stvari kojih se ranije niste mogli setiti ili otkrijete neku hrabrost koja se skrivala, naša vrata ostaju otvorena", rekao je šef odbora Beni Tompson na kraju današnje rasprave.

Dok je Hačinsonova svedočila, Tramp je na svojoj društvenoj platformi odbacio njene tvrdnje.

Rekao je i da je ne poznaje ali da je čuo "negativne stvari o njoj", nazvao ju je "lažnjakom" i "drukarom" koja je ogorčena jer je nije zaposlio nakon što je napustio Belu kuću.

Takođe je naglasio da je u svom govoru pozvao pristalice da "mirno" krenu na Kapitol.

Kurir.rs