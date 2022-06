RUSKI PETOGODIŠNJAK PAO SA 12. SPRATA: Pogledajte dramatičan snimak pokušaja spasavanja deteta! Spasilac teško povređen! VIDEO

Kako pisu ruski mediji, dete je ostavljeno bez nadzora i popelo se preko terase i palo.

Njega su primetili prolaznici od kojih su dvojica pokušavali da ga uhvate u prostirku, dok je treći pokušao da ga uhvati na ruke.

Dete je na žalost pramešilo prositrku i čoveka koji je pokušavao da ga uhvati rukama pogodilo u grudi. Na snimku se vidi kako on leži nepomičmno pored deteta na pločniku, i prema nekim informacijama on je zadobio prelom ruke. I on i dečak su odvezeni u bolnicu i za sada nema informacija o njihovom stanju.

