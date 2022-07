AMERIČKI VRHOVNI SUD JE OPASNOST PO CELU PLANETU: Najviše sudsko telo SAD donelo još jednu katastrofalnu odluku za čovečanstvo

Sa rezultatom glasanja 6:3, otvoreno pristrasan i nedemokratski sud presudio je u korist tužbe koju su pokrenule države koje proizvode fosilna goriva protiv Agencije za zaštitu životne sredine (EPA).

Ova odluka oduzima ovlašćenja regulatornim agencijama i unapređuje cilj republikanaca da se okonča vladin nadzor. Konkretno, eliminiše jedan od jedinih preostalih načina za sistemsku federalnu akciju u borbi protiv klimatskih promena.

Kao rezultat toga, sada je matematički nemoguće da SAD postignu svoj cilj smanjenja emisija gasova staklene bašte za 50 posto do 2030. godine, što ionako deluje neambiciozno u svetlu nedavnih klimatskih katastrofa, smatra klimatski naučnik Piter Kalmus.

U eri kriza, grejanje se sve više ističe kao najveća vanredna situacija sa kojom se čovečanstvo suočava. Globalno grejanje izaziva ekstremne vrućine, sušu i poplave u SAD i širom sveta. To dovodi do požara i kolapsa ekosistema, a moglo bi da doprinese gladi i ratu. Ono što je najvažnije, sve se ovo pogoršava iz dana u dan, i nastaviće da se pogoršava dok ne okončamo industriju fosilnih goriva, smatra Kalmus.

Naučni konsenzus je da globalne emisije ugljen-dioksida moraju dostići vrhunac sada (tj. između 2020. i 2025.) i da se ne može izgraditi nova infrastruktura za fosilna goriva, ako želimo da sačuvamo dve trećine šanse da zadržimo srednje globalno zagrevanje ispod 2C.

Naučnik u autorskom tekstu za Gardijan navodi da je trenutni nivo srednjeg globalnog zagrevanja od 1,3C već je očigledno nebezbedan. "1,5C, koji smo na putu da dostignemo početkom 2030ih, bio bi katastrofalan a nivo od dva stepena, koji smo na putu da stignemo do sredine veka, mogli bi da onemoguće globalnu civilizaciju kakvu poznajemo".

Ovo su ulozi ove odluke Vrhovnog suda, koja dodaje još jedan sloj na već zastrašujuće slojeve prepreki klimatskim akcijama. Više od četvrtine članova Kongresa i dalje negiraju postojanje klimatskih promena. Ovih 139 republikanskih članova (više od polovine ukupnog broja republikanaca, uključujući Miča Mekonela) do sada je prihvatilo 61 milion dolara direktnih doprinosa industrije fosilnih goriva, ne uključujući "indirektnu“ podršku. Mnogi drugi članovi Kongresa takođe prihvataju novac od fosilnih goriva, uključujući demokrate.

U Beloj kući sedi predsednik koji je nedavno stavio ekspanziju fosilnih goriva i niže cene gasa na vrh svog dnevnog reda, koji je jedva pomenuo klimu u svom prvom obraćanju o stanju nacije, koji je odobrio daleko više novih dozvola za bušenje tokom svog prvog godine nego Donald Tramp, i koji ima duboke veze sa industrijom fosilnih goriva. Na međunarodnom planu imamo godišnje sastanke koji nas izneveravaju već 26 godina, možda zato što su bili duboko kompromitovani industrijom fosilnih goriva.

Sukob interesa, lobiranje, podmićivanje... kako god da to nazovete, to znači da se već bogati dodatno obogaćuju uz ogromnu cenu za čovečanstvo i ostatak života na Zemlji. Ovo je presek društvenog sistema dizajniranog da koncentriše bogatstvo poput gravitacione singularnosti (mi to zovemo "kapitalizam“) i snage fosilnih goriva.

Bez planete pogodne za život, ništa drugo nije važno. Kako sposobnost Zemlje da podrži život nastavlja da degradira, milioni, na kraju i milijarde ljudi će biti raseljeni i umreti, fašizam će rasti, klimatski ratovi će se intenzivirati i vladavina prava će se slomiti. Mit o američkoj izuzetnosti neće ponuditi nikakvu zaštitu od smrtonosne vrućine i klimatske gladi.

Sjedinjene Države sada žive pod vlašću obučenih, sujevernih budala koje pakleno žele da ponište osnovne građanske slobode i odbace naučne činjenice.

Očajnički nam je potrebna vlada koja radi na tome da zaustavi slom Zemlje, a ne da ga ubrza, ali peticije ili molbe da se "glasa jače“ to neće učiniti. Zbog zarobljavanja od strane ultrabogatih, naša jedina opcija je da se borimo. Da bismo društvo prebacili u režim vanredne situacije i okončali industriju fosilnih goriva, moramo se udružiti i učiniti sve što možemo da probudimo ljude u ozbiljnoj opasnosti u kojoj se nalazimo. Moramo se uključiti u klimatsku neposlušnost. Verujem da bi se plime i oseke i dalje mogle okrenuti, da bi se snaga mogla iznenada promeniti. Ali to se može dogoditi samo kada se dovoljno ljudi pridruži borbi, zaključuje Kalmus.

