SLIKU PUTINOVU GLEDAM! Aleksej Navaljni opisao rutinu u zatvoru i tvrdi da je podvrgnut novoj vrsti torture!

Njegovi saveznici, uključujući Leonida Volkova i Kiru Jarmiš, rekli su da je njegova nova rutina bila oblik "mučenja".

Prošlog meseca Putinov glavni neprijatelj je prebačen zatvor strogog režima koju su njegovi saveznici opisali kao "jedan od najstrašnijih zatvora u Rusiji". Tamo je odveden nakon što mu je u martu zatvor produžen na devet godina, što je potez za koji pristalice kažu da je kazna za izazivanje Putina, prenosi Malaymail.

Opisujući svoj život u novom zatvoru, u blizini grada Vladimira istočno od Moskve, Navaljni je rekao da je morao da šije sedam sati pet dana u nedelji.

„Posle posla nastavljate da sedite. Nekoliko sati na drvenoj klupi ispod Putinovog portreta“, naveo je on u objavi na Fejsbuku.

"Ovo se zove 'obrazovne aktivnosti'", rekao je on.

Navalnog su naterali da sedi na drvenoj klupi čak i u nedelju, na njegov službeni slobodan dan.

„U Putinovoj administraciji, ili gde god je zamišljena moja jedinstvena rutina, znaju ponešto o odmoru“, rekao je on.

„Nedeljom sedimo na drvenoj klupi u sobi po 10 sati“, dodao je on.

Ne znam koga takve aktivnosti mogu ’vaspitavati’, osim krivog invalida sa lošim leđima“, rekao je on. "Ali možda je to svrha."

Navaljni je opisao svoj novi zatvor kao "zatvor u zatvoru" i rekao da služi kaznu sa osuđenim ubicama. Rekao je da je danas njegova zatvorska baraka ograđena ogradom od šest metara.

Uprkos mukama, rekao je da je pokušao da podigne bradu.

„Zabavljam se koliko god mogu“, rekao je.

Dodao je da je na poslu naučio monolog od Hamleta. Rekao je da su mu kolege zatvorenici rekli da „kada zatvorim oči i promrmljam na šekspirovskom engleskom nešto poput 'in thi orisons be all mi greses upamćeni', izgleda kao da prizivam demone.

