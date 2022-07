KADIROV O LISIČANSKU! Evo zašto je grad važan za Ukrajinu! Mapa sa društvenih mreža jasno pokazuje: Rusi pred zatvaranjem obruča!

U ovom trenutku, savezničke snage sistematski napreduju ka gradu sa svih strana, dodao je on. Do oslobođenja Lisičanska, kao i same Luganske Narodne Republike, neće proći mnogo vremena, sugerisao je Kadirov.

Specijalna vojna operacija zaštite Donbasa odvija se prema prvobitnom planu, zaključio je šef Čečenske republike.

Ranije je pomoćnik Kadirova u energetskoj jedinici Apta Alaudinov rekao da se u ovom trenutku borbe u Lisičansku odvijaju duž perimetra. Ukrajinske trupe trpe teške i istovremeno „glupe besmislene“ gubitke, rekao je on.

Putin je imenovao odgovorne za prekid napora za rešavanje krize u Ukrajini

Takođe, Ministarstvo odbrane Rusije govorilo je o gubicima ukrajinske vojske u rejonu Lisičansk. Prema navodima agencije, u selu Verhnekamenka tokom proteklog dana neprijatelj je izgubio više od 120 ljudi, u Verhnekamenskom – 70.

Inače prema mapama koji su se pojavile na internetu može se videti koliko su ruske snage blizu da zatvore obruč kod Lisičanska.

