SOVJETSKI MIGOVI KAO POMOĆ UKRAJINI Slovačko nebo do dolaska F-16 braniće češki borbeni avioni!

Razgovori i pripreme za slanje letelica "mig 29" iz perioda SSSR koje Slovačka poseduje traju već nekoliko meseci.

Donacije

- Pomoći ćemo Slovačkoj sve dok ne kupi nove avione, kako je dogovoreno. Ne vidim ovde nikakav problem, vlada će sigurno odobriti ovaj sporazum - rekao je Fijala tokom televizijskog razgovora sa slovačkim premijerom Eduardom Hegerom.

Veruje se da slovačka armija poseduje 12 letelica tipa "mig 29", koje su ostale nakon raspada SSSR. Spekulacije o donaciji ovih aviona Ukrajini počele su nedugo nakon početka ruske invazije na tu zemlju. Prvi je o tome govorio Đuzep Borelj, šef diplomatije Evropske unije, koji je otkrio da će članice EU iz istočne Evrope vojno pomoći Ukrajini sovjetskim avionima. Spekulisalo se da će Poljska i Bugarska, koje takođe poseduju ove letelice, poslati Ukrajini avione, ali to je demantovano. Poljska je čak predlagala da njeni avioni "mig 29" budu Kijevu dostavljeni preko NATO baze "Ramštajn" u Nemačkoj. Prema ranijim planovima, Slovačka je eskadrilu "mig 29" trebalo da zameni sa 14 američkih letelica F-16 do kraja ove godine ali je plan odložen za period do kraja 2024.

Logistika

Prebacivanje slovačkih aviona u Ukrajinu predstavlja izazov. Ukoliko oni budu preleteli granicu, Rusija to može smatrati ratnim činom, što bi uvuklo NATO u rat protiv Moskve. Prebacivanje kopnom rizikuje da avioni budu meta ruskih projektila čim uđu u Ukrajinu. Od početka ruske invazije Slovačka je Ukrajini poslala vojnu pomoć vrednu 160 miliona dolara.