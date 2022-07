OVO JE BILA POSLEDNJA POBEDA RUSIJE! Ukrajina: Krećemo u kontranapad! Rusi skupo platili Severodonjeck i Lisičansk

Guverner Luganska Serhij Hajdaj je nakon višenedeljne bitke za Lisičansk, grad čijim je osvajanjem Rusija preuzela kontrolu nad Luganskom, rekao da je ta bitka omogućila ukrajinskim snagama da utvrde položaje u Donjecku kako bi "tamo otežali Rusima situaciju".

Postojala je šansa da se Lisičansk zadrži duže, ali po koju cenu? Da izdržimo tamo još dve nedelje? Tada bi ruske trupe napravile proboj sa strane Bilogorivka, Popasne i Komišvahe i opkolile naše trupe u Lisičansku, a mi bismo izgubili celu grupu, rekao je Hajdaj CNN-u.

Jasno je da je sve to veoma bolno, veoma teško, ali sada su momci živi, oprema je netaknuta, svi su u stanju da nastave borbu protiv ruske vojske, dodao je on.

Hajdaj je još jednom zamolio ukrajinske saveznike na Zapadu da pošalju još oružja, rekavši da će ukrajinska vojska pokrenuti kontraofanzivu čim bude imala dovoljno oružja dugog dometa.

"Ruska taktika će biti ista. Prvo će pucati na sve artiljerijom, ali biće im teško da osvoje teritoriju", uveren je Hajdaj.

Oleksij Arestovič, savjetnik ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, rekao je da se Ukrajina nada da će pokrenuti ofenzivu na jugu zemlje.

"Ovo je zadnja pobeda Rusa na ukrajinskom teritoriju. Ovo su bili gradovi srednje veličine (Severodonjeck i Lisičansk), a za to im je trebalo vreme od 4. aprila do 4. jula to je 90 dana. Toliko gubitaka...", rekao je Arestovič, a preneo Rojters.

"Zauzimanje gradova na istoku znači da je 60% ruskih snaga sad koncentrisano tamo i biće im teško da se preusmere na jug, a više nema snaga koje mogu dovesti iz Rusije. Platili su visoku cenu za Severodonjeck i Lisičansk", rekao je savetnik Zelenskog.

Sam Zelenski je rekao da ukrajinske snage nastavljaju da se bore usprkos povlačenju iz Lisičanska.

"Naše oružane snage odgovaraju, uzvraćaju udarce i uništavaju ofenzivni potencijal okupatora iz dana u dan. Moramo ih slomiti. To će biti težak zadatak koji iziskuje vreme i nadljudske napore. Ali nemamo alternative", rekao je Zelenski.

*Sve informacije o sukobu u Ukrajini na portalu Kurir.rs prenete su iz izvora koji su se do sada pokazali prilično relevantnim, i koje u skladu sa okolnostima i dužnom novinarskom pažnjom dodatno proveravamo. Ipak, kako je u toku i pravi medijski i propagandni rat, redakcija Kurira moli čitaoce da nam skrenu pažnju na eventualne dezinformacije i lažne vesti, kako bismo pravovremeno reagovali i ispravili eventualne greške. Informacije slati na mejl redakcija@kurir-info.rs

Kurir.rs