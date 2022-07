EVO OTKUD AJKULE TOLIKO BLIZU EGIPATSKOG LETOVALIŠTA: Teorija lokalaca otkriva misteriju smrtonosnog napada FOTO, VIDEO

foto: AFP / AFP / Profimedia

Kako prenosi Bild, lokalci u Hurgadi imaju svoju teoriju. Za sve je, smatraju oni, "kriv" brod koji je prevozio ovce.

Naime, 12. juna teretnjak "Badr" potonuo je u sudanskoj luci, nekih 1000 kilometara južno od Hurgade. Na brodu se nalazilo 15.800 ovaca i svega 700 njih je izvučeno iz vode.

Leševi životinja koji su plutali po moru privukli su ajkule koje su onda mogle da se "spuste" do voda Hurgade.

Iako morske struje u Crvenom moru idu sa severa ka jugu, Hasan El Tajeb, borac za zaštitu životne sredine, smatra da veza postoji.

"Svake godine brojni brodovi prolaze Suecki kanal i prenose ovce za hadžiluk", rekao je on. "Pre nego što stignu do svoje destinacije, ovce na brodovima se pregledaju. Bolesne i mrtve se često bacaju u more kako bi se izbegli problemi sa veterinarskim vlastima po pristajanju".

A to znači, kaže on, da brojne ajkule prate teretnjake i čekaju svoju priliku.

Da li su mrtve ovce zaista uzrok dva napada u egipatskim vodama ostaje da se vidi, tek smrt dve žene izazvala je nervozu među turistima i tur operaterima od kojih su mnogi posavetovali svoje mušterije da prorede ulaske u vodu.

Kurir.rs