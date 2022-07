BORIS DŽONSON PODNOSI OSTAVKU! Evo kako Britanija sve može da dođe do novog premijera! VIDEO

Džonson je, pod pritiskom ministara i poslanika, pristao da napusti broj 10 čim se pronađe zamena, kao što se desilo sa Terezom Mej 2019.

Po ovom scenariju ništa formalno ne bi trebalo da se dešava – Džonson će ostati na toj funkciji i pokušavati da drži na okupu privremeni kabinet dok se ne nađe njegova zamena.

Kako se podnosi ostavka?

U hronologiji koja je vrlo dobro poznata iz helikopterskih snimaka TV stanica, automobil ga odvozi u Bakingemsku palatu, gde daje ostavku kraljici, koja potom – po savetu vladajuće stranke – imenuje novog premijera.

To se najčešće dešava posle opštih izbora, iako su poslednjih godina Toni Bler, Dejvid Kameron i Tereza ​​Mej podneli ostavku usred parlamenta. Svi su ostali na funkcijama dok nije izabran naslednik.

Da li bi Džonson mogao da raspiše izbore?

Sada je akt o parlamentima na određeno vreme ukinut, po zakonu premijer može da zatraži izbore u bilo kom trenutku – a u razgovoru sa odborom za vezu poslanika u sredu, Džonson je nagovestio da bi to mogao da uradi ako kolege pokušaju da ga isteraju.

Ali tražiti izbore bez blagoslova vlade ili većine sopstvenih poslanika bilo bi po Ustavu veoma neobično i iazavalo bi žestok otpor. Prema ustavnoj konvenciji poznatoj kao Lascelesov princip, monarh može da odbije zahtev za izbore iz više razloga, uključujući ako se parlament i dalje smatra „održivim“, ako izbori mogu naštetiti ekonomiji ili ako postoji kredibilna alternativa premijeru.

Podrazumeva se da je Bakingemska palata primala savete šta da radi ako Džonson zaista traži takve vanredne izbore.

Kako bi se birao novi premijer?

Od konzervativnih poslanika, a potom i članova – izbor je za lidera torijevske partije, koji je tada premijer pošto stranka ima većinu u parlamentu.

Prema pravilima utvrđenim 1997. godine, prva faza je – pod pretpostavkom da ima više od dva kandidata – da se broj kandidata smanji.

Precizan metod za to utvrđuje partijski odbor 1922 pre svake trke, ali u svakom krugu glasanja poslanika, kandidat sa najmanjom podrškom među poslanicima, a potencijalno i oni koji ne uspeju da dođu do postavljenog praga glasova, su eliminisan, u zavisnosti od veličine parlamentarne stranke u to vreme.

Za poslednja dva potom glasaju članovi stranke, što je duži proces koji uključuje seriju događaja. Godine 2019, kada je Džonson zamenio Terezu Mej, ceo proces je trajao oko šest nedelja.

