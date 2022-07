NAJVEĆA NUKLEARNA PODMORNICA BELGOROD UŠLA U OPERATIVNU UPOTREBU RUSKE MORNARICE Nosač torpeda atomskog trpeda Posjedon operativan

4 items, now connect the dots, please: 1 Jan 10, FAA Air Traffic ground stop over the West Coast 2 Tonga "volcano" 3 Russian submarine K-329 Belgorod goes missing 4 Poseidon missile West coasters' check your Pacific coast line radiation levelshttps://t.co/OKFUyfUEvV pic.twitter.com/M7moeEBxVt