BOGATA PENZIJA Boris Džonson će po jednom govoru lako zarađivati 400.000 funti!

Britanski premijer Boris Džonson lako će doći do novca kad, kako se veruje, uskoro ode u političku penziju! Naime, kako prenosi Dejli mejl pozivajući se na mišljenje jednog PR gurua, Džonson će lako nakon odlaska s funkcije po jednom govoru zarađivati 400.000 funti (oko 470.000 evra).

Šekspirova biografija

Veruje se da bi Džonson lako mogao duplira iznos od 10 miliona funti (oko 11,8 miliona evra), koliko je prema procenama zaradio Toni Bler, bivši britanski premijer, koji važi za jednog od najuspešnijih kad je zarada od javnih nastupa u pitanju. Aktuelni stanovnik Dauning strita 10 svojevremeno je zarađivao 250.000 funti (oko 300.000 evra) kao kolumnista Dejli telegrafa. Osim govora, Džonson bi lako mogao da naplati i pojavljivanje u TV emisijama, dok je objavljivanje knjige, tj. biografije gotovo zagarantovano. Za biografiju bi mogao da dobije najmanje milion funti. Sam premijer je ranije najavio da želi da napiše biografiju Vilijama Šekspira i već je 2015. od izdavačke kuće unapred dobio iznos od 500.000 funti. Izdavač "Hoder and Stoton", potvrdio je za Gardijan prošle godine, da objavljivanje ove knjige nije planirano u bliskoj budućnosti.

Većina za ostavku: Želeo je da bude kralj Boris Džonson, koji je sproveo Britaniju kroz bregzit, sanjao je da će ući u istoriju i da će biti premijer s najdužim stažem. Ali tri godine posle istorijske pobede torijevaca skandali su mu došli glave u političkoj karijeri. Prema dve ankete sprovedene ove nedelje, između 69 i 72 odsto Britanaca želi njegovu ostavku. Aleksander Boris de Fefel Džonson, rođen u Njujorku 19. juna 1964. godine, prema rečima njegove sestre, kao dete je želeo da postane "kralj sveta".

Džonson je podneo ostavku na mesto lidera Konzervativne partije najavljujući da želi da ostane premijer do oktobra. Međutim, mali su izgledi za to i veća je verovatnoća da će mu torijevci uskratiti podršku već krajem avgusta. - Boris je prilično mudar i ako bude pametno postupao, on lako može da zaradi veliki novac i postane "Boris od milijardu dolara". On je globalni brend i s pravim menadžmentom daleko će dogurati - rekao je Mark Borkovski, stručnjak za PR.

Plata od 155.367 funti

Džonson je kao premijer zarađivao 155.367 funti mesečno, a sada bi taj novac mogao da udvostruči za govor koji traje 20 minut. Veruje se da bi Telegraf mogao bivšem lideru Konzervativne stranke ponovo da ponudi pisanje kolumne. Međutim, Borkovski misli da njega mnogo unosniji poslovi očekuju ukoliko potpiše ugovor sa američkim Foksom. - Njegova zarada će strmoglavo porasti. On odlično razume zabavu i poznaje svet poznatih, a kad se te dve moćne stvari spoje, uz pravi tim on će biti glavna atrakcija. Svi bi želeli da saznaju šta se dešavalo poslednjih dana njegove vladavine. Na memoarima može da dobije sedmocifren iznos i trebalo bi da pronađe svoje agente u Americi - dodao je Borkovski.

Kurir.rs