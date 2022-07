DAN POSLE SAMITA G 20 Sastanak šefa kineske diplomatije i američkog državnog sekretara!

Kineski državni savetnik i ministar spoljnih poslova Vang Ji sastao se u subotu sa državnim sekretarom SAD Entonijem Blinkenom, dan nakon sastanka ministara spoljnih poslova Grupe 20 (G20) održanog na Baliju u Indoneziji. Dve strane su imale sveobuhvatan, dubinski i iskren razgovor o odnosima Kine i Sjedinjenih Država, kao i o međunarodnim i regionalnim pitanjima od zajedničkog interesa. Obe strane su saglasne da je dijalog bio sadržajan i konstruktivan, što je od pomoći za unapređenje međusobnog razumevanja, smanjenje nesporazuma i pogrešnih kalkulacija i otvaranje puta za buduću razmenu na visokom nivou između dve zemlje. Trenutno su bilateralni odnosi i dalje zaglavljeni zbog situacije koju je stvorila prethodna američka administracija i čak se suočavaju sa sve više izazova, ocenio je Vang. Istorijski narativ bilateralnih odnosa dveju zemalja je izobličen, realnost je otela takozvana „politička korektnost“, a pravac razvoja je u opasnosti da bude dodatno narušen, izjavio je Vang, napominjući da je osnovni razlog to što postoji problem sa percepcijom Sjedinjenih Država o Kini i što je američka politika o Kini zasnovana na takvoj percepciji prirodno dovela do toga da se skrene sa pravog puta. Napominjući da postoje određene kontradiktornosti i nedoslednosti između reči i dela u američkoj politici prema Kini, Vang je rekao da one na dubokom nivou odražavaju ozbiljnu devijaciju u američkoj perspektivi sveta i Kine, ali i istorijskih odnosa između dve zemlje. Blinken je govorio o američkoj politici prema Kini, rekavši da američka strana ne traži novi hladni rat usmeren protiv Kine, te da ne želi da promeni kineski sistem i ne pokušava da ospori vladajući status Komunističke partije Kine. On je istakao da Vašington ne nastoji da obuzda Kinu i da ne podržava „nezavisnost Tajvana“, kao i da ne pokušava da promene status kvo u Tajvanskom moreuzu. Sjedinjene Države su posvećene upravljanju faktorima rizika u bilateralnim odnosima i otvorene su za saradnju sa Kinom, rekao je Blinken. Dve strane su postigle dogovor da će se više zalagati za to do se dođe do rezultata u konsultacija kroz zajedničku radnu grupu Kine i SAD-a na osnovu reciprociteta i obostrane koristi.

Takođe, postignut je dogovor da se ponovo pokrenu konsultacije o kulturnoj i međuljudskoj razmeni. Obe strane su se takođe složile da će ojačati saradnju u oblastima kao što su klimatske promene i javno zdravlje.

Kurir.rs/Kineska medijska grupa