SVI JURE NJEGOVO MESTO, A NJEGA NOVA S*KS AFERA Boris Džonson spavao sa studentkinjom (20), pa pokušao da joj namesti posao! VIDEO

Ministarka spoljnih poslova Liz Tras posljednja je u nizu za ulazak u trku za zamjenu Borisa Džonsona na mjestu premijera Velike Britanije. Trasova je najavila smanjenje poreza kao glavni deo svoje kampanje, obećavajući da će poništiti povećanje poreza na plate koje je uveo bivši kancelar Riši Sunak. Ona je u nedelju uveče za britanski Dejli telegraf napisala da će se „boriti na izborima kao konzervativac i vladati kao konzervativac”.

Džonson je u sredu podneo ostavku na mesto lidera konzervativaca nakon masovne pobune njegovih ministara i niza skandala koji su obeležili njegov mandat. Politički haos je doveo do prevremenih izbora za lidera Konzervativne stranke.

Tras se pridružio deset drugih kandidata koji su već započeli svoju kampanju za liderstvo, uključujući Sunaka, njegovog naslednika Nadhima Zahavija, bivšeg ministra zdravlja Sajida Džavida, bivšeg ministra spoljnih poslova Džeremija Hanta, trgovinskog sekretara Peni Mordaunt i ministra saobraćaja Granta Šapsa. Očekuje se da će uskoro svoju kampanju pokrenuti i ministarka unutrašnjih poslova Priti Patel.

Na sastanku konzervativaca tokom vikenda, Patel je pozvala tvrdolinijaše Bregzita da je podrže, objavio je Sandej tajms. Ona će se predstaviti kao jedini „autentični“ Bregziter koji može da pobedi u nadmetanju za liderstvo, pozivajući kandidate Suelu Braverman, državnog tužioca koji apeluje na tvrdolinijašne Bregzitere, i Kemija Badenoha, ministra za ravnopravnost, da ispadnu iz trke i podrže je.

Ako Tras i Patel uspeju da okupe Džonsonove pristalice i tvrdolinijaše oko sebe, to bi moglo biti pogubno za Sunaka, koji je među njima nepopularan i koji je dobio kritike da je njegova ostavka izazvala pad premijera. Nadin Doris, ministarka kulture koja takođe razmišlja o nadmetanju za liderstvo, pokušala je da ošteti Sunaka rekavši za Dejli mejl da je radio sa Dominikom Kamingsom, bivšim premijerovim pomoćnikom koji je postao njegov glavni kritičar i protivnik nakon što je napustio Dauning strit 10.

Očekuje se da će više prljavih optužbi na račun konzervativaca izaći na videlo kako se žestoka bitka za mesto premijera zahuktava. Džonson se ponovo suočio sa jednim od njih tokom vikenda.

Pojavili su se dokazi da je Džonson koristio svoj politički uticaj da lobira za zapošljavanje žene sa kojom je imao seksualni odnos dok je bio gradonačelnik Londona. Džonson se zalagao za njeno zapošljavanje u Gradskoj kući. U snimljenom razgovoru koji je objavio Sandej Tajmes, žena je rekla kada je upoznala Džonsona 2017. da se nije osećala prijatno zbog kratke veze koju su imali 2008. U to vreme, Džonson je bio oženjen sa četvoro dece, ona je bila je srednjoškolka koja je doplomirala u dvadesetim godinama koja se nedavno preselila u London. U videu, Džonson kaže: „Kandidovao sam te za posao i bio sam veoma razočaran kada nisi dobila poziciju“, a kasnije joj je navodno poslao poruku: „Trebaš mi koliko i moj pisac govora – šta kažeš na to? "

Žena, koja je želela da ostane anonimna, razgovarala je za Sandej tajms u aprilu i odlučila je da nastavi priču pre nedelju dana nakon što je odlučila da poslanici i javnost moraju da znaju za njegovo ponašanje. Slučaj je najnoviji primer Džonsonovog korišćenja svog političkog uticaja da lobira kod žena sa kojima je imao lične odnose. Prošlog meseca je objavljeno da je Džonson lobirao da zaposli svoju suprugu Keri Sajmonds (34) kao šeficu kabineta u Ministarstvu inostranih poslova dok je par imao aferu 2018. On je takođe omogućio američkoj diplomatki Dženifer Arkura (37) tokom njihove afere 2011. na putovanja koja finansiraju poreski obveznici.

Opoziciona Laburistička partija Keira Starmera želi da Džonson odmah povuče sa funkcije. Komitet 1922, grupa konzervativnih poslanika koja nadgleda glasanje o poverenju svom lideru, glasaće u ponedeljak o svom novom rukovodstvu i odlučivati o pravilima glasanja o poverenje. Ako odluče da zadrže Džonsona kao privremeni premijer, stranka planira da pokrene glasanje o poverenju njemu ove nedelje. To bi moglo dovesti do smene Džonsona i imenovanja novog privremenog premijera ili čak do prevremenih opštih izbora.

