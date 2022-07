OSLOBAĐANJE HERSONA DELI UKRAJINU OD VELIKE POBEDE?! Stručnjaci za Kurir TV: Veliki izazov je uneti oružje JER RUSIJA DRŽI NEBO

Nikola Lunić ,kapetan bojnog broda u penziji i bivši vojni izaslanik, smatra da bi mogući kontranapad na Herson Ukrajine mogao biti uspešan i da bi to bila velika pobeda.

Zamenica ukrajinskog premijera pozvala je civile da hitno napuste južnu pokrajinu Herson, koju su okupirale ruske snage, jer ukrajinska vojska planira kontraofanzivu.

- Najveći problem jedne i druge strane je podizanje sposobnosti za ofanzivne akcije. Rusija je najavila operativnu pauzu da bi podigla ofanzivne sposobnosti na delu ratišta gde je Donbas. Ukrajina je napravila sve predispozicije za jednu ofanzivu. Ukrajinci bi u narednim danima mogli da imaju ofanzivu na Herson i smatram da bi mogli da imaju i uspeha u tome. Ako bi osvojili grad Herson, to bi bila velika strateška pobeda Kijeva. To bi takođe podiglo moral celoj naciji - rekao je Lunić.

Svetislav Lutovac, specijalista za bezbednost i kontraterorizam, tvrdi da Rusija trenutno kontroliše kompletan vazdušni prostor i da će samim tim unos oružja za napad na Herson biti veliki izazov.

- Nije lako držati 2.400 kilometara fronta. To što radi Ukrajina su poslednji napori da se nešto preokrene u njenu korist, mada smatram da će to biti teško. Ruske kosmičke snage nadziru kompletan vazdušni prostor Ukrajine. Veoma je teško prikriti unošenje tolikog naoružanja u ovakvim uslovima i to se veoma brzo neutrališe - rekao je Lutovac.

