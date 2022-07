ŠOK TVRDNJA: UKRAJINA GOMILALA ORUŽJE 8 GODINA U DRUGIM ZEMLJAMA! Ignjatović na Kurir TV: Krili ga u prijateljskim državama

Naime, Ignjatović smatra da se Ukrajina spremala i naoružavala za ovaj rat 8 godina, ali da je to oružje sklanjala u svoje "prijateljske" države kako se to ne bi videlo.

- Postoji naoružanje koje je sklonjeno jer se Ukrajina za ovo spremala 8 godina. Oni su tokom vremena izvlačili deo svog operativnog naoružanja i slali u prijateljske zemlje. Pretpostavlja se da blizu stotinu aviona tipa MiG-29, Suhoja SU-25 i borbenih helikoptera sklonjena kao logistička rezerva - rekao je Ignjatović.

Potom je dodao da kada je sukob krenuo i kada je Ukrajina bila pritisnuta, ona je tražila oružje nazad i nazivala to prijateljskom pomoći. Sve u cilju da sakrije svoju dugogodišnju pripremu za rat.

- Ako pogledate, oni su u prvih 5 dana rata zadobili ogromne gubitke po pitanju vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane. Oni su sada došli u situaciju da povlače to naoružanje iz drugih zemalja sa pričom kako im prijateljske zemlje pomažu. Smatram da to nije istina, već je to samo izgovor za ono što su ranije pripremili - dodao je Ignjatović.

