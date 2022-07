PRVA TURNEJA NA BLISKOM ISTOKU Bajden će od arapskih zemalja tražiti da povećaju proizvodnju nafte da bi se naneo udarac Rusiji!

Predsednik SAD Džozef Bajden doputovao je juče u svoju prvu posetu Bliskom istoku, tokom koje će posetiti Izrael, Zapadnu obalu i Saudijsku Arabiju. Bajdenova turneja ima dva cilja - da uveri izraelske i saudijske zvaničnike da će Amerika i dalje sprečavati nuklearno naoružavanje Irana, kao i da pridobije podršku arapskih zemalja u savezu protiv Rusije, zbog invazije na Ukrajinu.

Jerusalimska deklaracija

Bajdenova turneja je počela kad je oko 15.30 sati po lokalnom vremenu njegov predsednički avion sleteo na međunarodni aerodrom "Ben Gurion" kod Tel Aviva. Tamo su ga dočekali predsednik Izraela Isak Hercog i premijer Jair Lapid.

Između Vašingtona i Rijada nadvila se senka napetih odnosa, nakon što su američki obaveštajci prošle godine objavili izveštaj u kom se navodi da je saudijski princ prestolonaslednik Muhamed bin Salman verovatno 2018. odobrio ubistvo Džamala Kašogija, novinara Vašington posta, kritičara kraljevske porodice Saudijske Arabije. Podsećamo, on je nestao nakon što je u saudijskom konzulatu u Istanbulu pokušao da pribavi dokumenta za planirano venčanje. Iz zgrade nije izašao živ, a kako su naveli turski obaveštajni izvori, on je ugušen, nakon čega je njegovo telo raskomadano i spaljeno. Zločin je izvela ekipa saudijskih agenata koja je poslata iz Rijada. Porodica novinara je pod pritiscima oprostila ubicama, nakon čega su oni osuđeni na zatvorske umesto na smrtnu kaznu.

Izraelski zvaničnici su najavili da će iranski nuklearni program biti u fokusu njihovih razgovora s predsednikom SAD. Bajden pokušava da oživi nuklearni sporazum sa Iranom kome je posredovao Barak Obama 2015, a Donald Tramp ga napustio tri godine kasnije, što je Izrael pozdravio, jer se oštro protivio tom dokumentu.

Indirektni pregovori o ponovnom ulasku u sporazum su sada u zastoju, dok Iran uspešno razvija svoj nuklearni program. Uz to Iran je potreban SAD i zbog nafte, nakon embarga koji je uveden Rusiji na "crno zlato". Bajden će u Jerusalimu posetiti memorijalni centar Holokausta "Jad Vašem", biće mu predstavljen novi izraelski protivraketni sistem odbrane "Gvozdeni zrak", a biće odlikovan i predsedničkom medaljom časti Izraela. Domaćini su najavili i usvajanje Jerusalimske deklaracije, u kojoj će dve strane zauzeti oštar stav prema iranskom nuklearnom programu. S palestinskim zvaničnicima će se Bajden sastati na Zapadnoj obali.

Pokretanje mirovnih sporazuma između Izraelaca i Palestinaca nije visoko na agendi ovaj put. - Vrlo smo oprezni u postavljanju ciljeva na Bliskom istoku. Ranije administracije su mnogo obećavale i trudile se, ali to je bilo samo gubljenje vremena, resursa i investicija. Ako pokrenemo mirovne pregovore, niko neće doći za sto - rekao je američki zvaničnik, koji je želeo da ostane anoniman. Iz Tel Aviva će Bajden direktno odleteti u Džedu.

Crno zlato

Bajden će se tamo sastati sa saudijskim kraljem Salmanom i prestolonaslednikom Muhamedom bin Salmanom i prisustvovati skupu Saveta za saradnju zemalja Zaliva. Osim iranskog nuklearnog programa, na sastanku s liderima Bahreina, Kuvajta, Omana, Katara i Ujedinjenih Arapskih Emirata, kao i Egipta, Iraka i Jordana, koji nisu članovi ovog saveta, glavna tema biće povećanje proizvodnje nafte.

Dug proces normalizacije: Odnosi Rijada i Tel Aviva

Tokom Bajdenove posete Bliskom istoku doći će i do unapređivanja veza između Izraela i Saudijske Arabije, ali normalizacija odnosa biće "dug proces", najavljeno je iz Bele kuće. Izraelski zvaničnici se nadaju da će doći do poboljšanja odnosa sa Saudijskom Arabijom tokom te posete, ali je savetnik za nacionalnu bezbednost SAD Džejk Salivan umanjio nade u preokret. - Bilo kakva normalizacija biće dug proces - rekao je Salivan. Bajden će biti prvi predsednik SAD koji će putovati direktno iz Izraela u Saudijsku Arabiju. On je taj let, u autorskom članku objavljenom u Vašington postu, opisao kao "mali simbol" otopljenja veza između Izraela i arapskog sveta i "korak ka normalizaciji".