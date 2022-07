POGREŠAN VEK DŽO! Bajden ponovo pogrešio! Nije znao kada se desila najgora masovna pucnjava u SAD! VIDEO

Obraćajući se okupljenima i medijima povodo zakona o ograničenju kupovine oružja, Džio Bajden je odmah pogrešio datum jedne od najzloglasnijih pucnjava u školi u američkoj istoriji — za 100 godina.

„Srednja škola Mardžori Stounmen Daglas u Parklendu, Florida, 1918, 17 mrtvih, 17 povređenih“, rekao je Bajden, gledajući pravo ispred sebe dok je očigledno čitao reči sa ekrana.

Pucnjava u Parklandu nije bila 1918. Bilo je to u februaru 2018, čitav vek kasnije.

I iako se ponekad može činiti da je tako, Bajden nije bio tu da se seti šta se dešavalo u februaru 1918, kada je Vudro Vilson bio predsednik, Prvi svetski rat je bio u svojoj poslednjoj godini, a španski grip još nije ni počeo.

Svako ko prati politiku čak i usputno zna da Bajden ima dugu, sramotnu evidenciju javnih gafova koji postavljaju ozbiljna pitanja o njegovom zdravlju.

Ali propust da se tačno govori o zločinu koji je užasnuo zemlju – i doveo do mitinga „Marš za naše živote“ u glavnom gradu nacije šest nedelja kasnije – odaje koliko je zapravo neiskreno Bajdenov govor.

I korisnici društvenih medija su primetili:

BIDEN: "Marjory Stoneman Douglas High School 1918, 17 dead, 17 injured." Hey Joe, that shooting happened in 2018. pic.twitter.com/xhumYrESlM — Daily Caller (@DailyCaller) July 11, 2022

Da je ovo prvi put da je Bajden ovako pogrešio, to bi bila jedna stvar. Da je to bio jedan od samo nekoliko puta, bio bi još jedan. Predsednici su ljudi kao i mi ostali.

Ali ovo je drugačije. To je samo najnovija u dugoj, dugoj liniji Bajdenovih grešaka koje su dovoljne da se čak i saosećajni gledaoci zapitaju da li je gore sve skupa.

Činjenica da je to uradio u vezi sa događajem koji je ostavio mrtvih 17 dece i odraslih jednostavno to čini neoprostivim.

Nije toliko bitno da li je ovde bilo na teleprompteru. Problem je predsednik.

Nije sposoban da vodi državu. Razumni Amerikanci to znaju. Njegova partija to zna. I, pod pretpostavkom da ima lucidne trenutke, velika je šansa da to zna i Bajden.

Zahvaljujući Božjoj milosti i mudrosti Osnivača, Amerikanci će imati priliku da isprave ovu situaciju, počevši od novembarskih izbora. Nakon toga, 2024. je na dohvat ruke.

A Amerikanci mogu jednom zauvek da okončaju ovu sramotu, penosi Vestern Žurnal.

Kurir.rs