MASK PROTIV TVITERA: Saga a la Fargo koja se završava drobilicom za drva u kojoj su i tehnološka kompanija i reputacija šefa Tesle

Većina velikih novinskih kuća se bavi mračnom tradicijom zvanom "čitulje za čuvanje“ – odnosno, pisanje obaveštenja o smrti mnogo pre nego što važni ljudi umru. "Čitulje" za predsednike Bajdena, Trampa, Klintona i Buša, da spomenemo samo neke, već su napisane i čekaju da budu objavljene nekoliko sekundi nakon što izdahnu. To nije nešto što vidite u drugim normalnim oblastima života. Ljudi ne pišu unapred pisma o ostavci za poslove koje vole, srećni bračni parovi ne pripremaju nagodbe za razvod braka, a u svetu spajanja i akvizicija, timovi visoko plaćenih advokata ne sastavljaju pravne dokumente od 62 stranice za slučaj da ugovor o kupovini vredan 44 milijarde dolara propadne. Osim ako, naravno, taj dogovor nije sa Ilonom Maskom.

U petak su Muskovi advokati u dugačkom pravnom pismu objavili da se milijarder povlači iz ugovora o kupovini Tvitera, navodeći zabrinutost da možda ima previše "lažnih ili neželjenih naloga na Tviter platformi“. Četiri dana kasnije, Tviter je odgovorio sa jednim od najčudnijih podnesaka u istoriji spajanja i akvizicija (M&A) – "skrinšotovali" su emotikon govanceta koji je Mask tvitovao generalnom direktoru Tvitera – zahtevajući da Mask nastavi sa svojom akvizicijom i prestane da bude zao prema kompaniji.

Insajderi sa kojima je Veniti fer razgovarao rekli su da je žalba, kao i one čitulje, bila u toku mnogo pre nego što se Mask povukao iz ugovora - znak da je cela ova šarada gotovo sigurno završiti upravo tamo gde je sada.

Jedan insajder ponudio je sledeću analogiju: "Sve ovo sve više liči na Fargo, gde je odbor Tvitera mislio da su ubedili tipa da uzme/kidnapuje kompaniju, i da će profitirati od toga, a tip koga su ubedili da uzme/ kidnapujeje kompaniju je ludak, i upucao je policajca ili trojicu, otkotrljao auto i sada želi sve da baci u drobilicu za drva.”

Osim ako nemate neki čudan fetiš za čitanje pravnih podnesaka za spajanje i akvizicije verovatno se niste previše zadubili u svađu između Maska i Tvitera – mada je velika verovatnoća da ste čuli za emodžije. Ukratko: Tviter je ljut. U tužbi se Mask optužuje da se ponaša u "lošoj nameri“ i da se bavi "licemerjem" pokušavajući da odustane od sporazuma. Tviter takođe pronalazi mnogo relativno lepih načina da u suštini kaže da je pun sranja - reč lažno predstavljanje pojavljuje se tri puta u pismu, a lažna više od dvadeset puta.

"Za Maska, čini se, Tviter, interesi njegovih akcionara, transakcija na koju je Mask pristao, i sudski proces da se to sprovede, sve predstavljaju razrađenu šalu“, piše pravni tim Tvitera i zahteva da čovek koji stoji iza složene šale završiti kupovinu.

Postoji nešto iščašeno u tome da optužite pojedinca da se užasno ponaša dok istovremeno zahtevate da kupi vašu kompaniju. Ali Tviter je u škripcu, jer nema drugih udvarača koji žele da kupe kompaniju. Majkrosoft, Gugl i Epl nemaju želju da se nose sa glavoboljama koje donosi pokretanje društvene mreže. Pojedinci i akteri privatnog kapitala koji bi možda voleli da kupe kompaniju i preokrenu je, ne mogu sebi priuštiti cenu od 40 milijardi dolara plus. A sada kada su akcije kompanije desetkovane Maskovom "želim-ne-ne-ne-da-radim-ne-ne-neću" rutinom, Tviter je u teškoj poziciji na Volstritu. Niko zaista ne može reći koliko vredi kompanija u njenoj trenutnoj inkarnaciji.

Naravno, svi žele da znaju šta će se sledeće desiti u ovoj sagi a la Fargo. Problem je u tome što ne znamo odgovore ni na jedno od ključnih pitanja: Hoće li dogovor proći? Niko ne zna. Šta se dešava sa Tviterom ako prođe ili, što je još važnije, ne? Nejasno. Da li je sve ovo bio trik da se Mask pokrije da proda gomilu Teslinih akcija? Da li se igra neku džedajsku igru? Niko ne zna.

Bilo je sugestija da bi Mask mogao da ode u zatvor jer nije ispunio ovaj dogovor, ali budimo realni. Ovo nije Kina ili Severna Koreja. Niko ne baca u zatvor najbogatijeg čoveka na svetu zato što neće da kupi tehnološku kompaniju.

Tri insajdera sa kojima je VF razgovarao kažu da postoje tri realna scenarija za ono što će se dalje desiti sa ovim dogovorom. U prvom scenariju, Mask dolazi sa nekom čudesnom pričom o botovima i zlim piksijima ne da bi izašao iz dogovora, već da bi pregovarao o mnogo nižoj ceni za Tviter, koji onda i kupuje. U drugom, sud u Delaveru zahteva da Mask zaključi posao i on jednostavno odbija, nakon čega plaća kaznu od milijardu dolara, kako je predviđeno ugovorom koji je potpisao. U trećem, Mask uspeva da izađe iz dogovora bez plaćanja kazne. Ali jedini način na koji to može da uradi je iznalaženje zaista legitimnog razloga zašto dogovor ne može da prođe, a jedini razlog koji izvori Veniti fera smatraju ubedljivim je taj što on ne može da obezbedi finansije. Dogovor predviđa da Mask mora da uloži "razumne najbolje napore“ da finansira kupovinu, ali bi on verovatno mogao da kaže da je pokušao i nije uspeo.

Kako god da se sve odigralo, jedno je sigurno: ovo će biti duga, razvučena, veoma javna, veoma komična, veoma dosadna borba.

U međuvremenu, Maskovi problemi prevazilaze ovaj dogovor. Još u avgustu 2018, napravio je sličnu pometnju kada je objavio da razmišlja da privatizuje Teslu i da je obezbedio finansije. Na kraju nije obezbedio sredstva i nije skinuo Teslu sa berze.

Sada se čini da iznosi jednako nepouzdane tvrdnje o tome zašto ne ide dalje sa Tviterom. U statistici postoji izreka da su "dva poena trend, tri priča"a priča o Masku sada glasi ovako: ne može mu se verovati i zbog toga bilo koji poslovi koje pokuša da dogovori u budućnosti neće biti shvaćeni ozbiljno. Mask nije samo stavio Tviter dogovor u drobilicu drva; on je tu stavio i svoju reputaciju.

