ZBOG OPKLADE POPIO FLAŠU ŽESTINE ZA MANJE OD 2 MINUTA: Kladio se u 10 evra, pa IZGUBIO GLAVU! (VIDEO)

Jedan mladić je bukvalno platio životom nakon što je popio celu flašu Jegermajstera ne bi li dobio opkladu vrednu manje od deset evra! Momak, starosti imeđu 25 i 30 godina, preminuo je u restoranu u selu Ha-Mashamba, blizu Elima u Južnoj Africi, a policija navodi da se tragični incident dogodio u nedelju oko 23.30 časova.

Učestvovao je u opkladi u kojoj onaj ko najbrže popije flašu pića od 35 odsto alkohola dobija nagradu! Mladić je uspeo da iskapi flašu za manje od dva minuta, ali je odmah doživeo neki oblik zdravstvenog problema. Na snimku koji je objavljen na društvenim mrežama može se videti kako ga drži drugi muškarac, dok se on njiše sa jedne na drugu stranu.

Na snimku se u pozadini čuje muzika, dok drugi učesnici u opkladi nacijaju da brže pije. Prema rečima portparola policije, brigadira Motlafele Mojapela, uviđaj je u toku.

"Policija u Votervalu ispred Luisa Tričarda otvorila je istragu nakon incidenta očigledne zloupotrebe alkohola koji se dogodio u selu Mašamba gde su posetioci navodno učestvovali u, kako su nazvali, 'takmičenju u ispijanju alkohola'. Onaj koji popije celu bocu Jagermeistera u određenom roku, dobio bi 10 evra u gotovini. Jedan od njih se odmah nakon toga srušio i odveden je u lokalnu kliniku gde je potvrđeno da je mrtav."

"Najgori deo svega je to što ovo uopšte nije smešno. To je bila igra koja se završila loše u svakom smislu. On je platio životom", jedan je od komentara na društvenim mrežama.

(Kurir.rs)

Bonus video:

07:54 Defektolog Jelena Jovičić u Pulsu Srbije objašnjava kako alkohol i tablete loše deluju na organizam