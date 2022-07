SMENA DIMITRIJA ROGOZINA Zbog čega je Putin smenio direktora Roskosmosa? Da li su mu afere i špijuni Zapada došli glave?!

Za novog generalnog direktora državne svemriske kompanije imenovan je Jurij Borisov koji je prethodno obavljao funkciju potpresednika ruske vlade zaduženog za vojnoprivredni sektor.

Razrešenje Rogozina je za jedne bio šok I iznenađenje, za druge očekivana stvar, s obzirom da se u Rusiji već duže vreme šuškalo da u Roskosmosu neke stvari I ne funkcionišu baš dobro iako je broj godišnjih raznih lansiranja se popeo samo prošle godine na 203. Bilo kako bilo verovatno su brojne afere uticale na smenu Rogozina.

Portparol Kremlja Dimitri Peskov demantovao je da Rogozin neće više obavljati političke funkcije I najavio da će novi posao na koji će Rogozin biti imenovan uskoro slediti. Koju poziciju bi mogao zauzeti nije navredno.

Bez obzira na to već su I u ruskim medijima započela licitiranja, pa su se pojavila tri opcije. Kao Putinov čovek od poverenja koji će bit zadužen za nadzor teritorija koje su zauzele ruske jedinice, druga je šef kabineta ruskog predsednika ili predsednički pomoćnik.

Međutim, o ovome piše samo ruski opozicioni mediji, dok se zvanični Kremlj od svega toga ogradio, a Peskov saopštio da će imenovanje Rogozina na novu poziciju slediti uskoro. Na koju, to nije saopšteno.

Smena Rogozina je bila dovoljan motiv da o tome porazgovaramo sa magistrom međunarodnih odnosa I vojnim komentatorom Boškom Jovanoviće, koji je odlično rati I poznaje Rogozinov rad I dešavanja u Rusiji s obzirom da je neko vreme proveo tamo.

- Smena Dimitri Rogoyina je skroz očekivana. Žao mi je što se nije desila ranije. Dimitri Rogozin je bio saboter rusko srpske vojne saradnje vazda. Mutan tip i nekome kome nije mesto u politici, jer dok je bio u partiji Rodina on je gurao rasizam prema kavkascima, a sad možemo da vidimo gde su ti kavkasci koje on ne voli. U Roskosmosu bilo je puno skandala od toga da je gro inžinjera otišlo iz kompanije, do toga da je njegov portparol, novinar IvanZafonov optužen za špijunažu, da je jedan fizičar iz Roskosmosa preko i mejla Amerikancima poslao poverljive podatke, pa da je bio zbog toga uhapšen. Rogozin se i suviše dugo održavao u sferama vlasti bez da je imao ikakvu realnu političku moć, kaže Jovanović i dodaje:

-Roskosmos dobija novog direktora to je Borisov koji je bio potpresednik vlade zadužen za rusko-srpsku saradnju. Manturov ga menja na tom mestu, tako da ćemo da vidimo posledice svega. Mislim da se shvatilo da se u Roskosmos treba da se ulaže, a i sa dokumentacijom iz zavoda Antonov budućnost Roskosmosa je svetla. Svi treba se setimo da je Rogozin poklonio maketu S-300 kad je dolazio u posetu Srbiji, kad je rekao da je S-300 skupa igračka, i da to Srbija ne može da se kupi, pa se neko čudi što se Srbija odlučila za FK-3 i čitaoci treba da znaju da je prioritet u nekoj sferi naoružavanja Rusija, a ako se mi sa njima ne dogovorimo onda naravno dolazi neko ko je na poziciji broj 2, rekao je Jovanović.

Rogozin je od početka specijalne ruske vojne operacije u Ukrajini i često je preko kamera državne televizije iznosio pretnje nukelarnim udarom, balističkim raketama i otovreno govorio o testiranju interkontinentalne balističke rakete "Sarmat“ i da će to biti poklon za neke članice NATO.

Takođe je govorio i o tome da Rusija u Kosmosu treba da zaočne svemirski rat. O njegovim izjavama se ponajviše pisalo na Zapadu, a ruski predsednik Vladimir Putin se o tome nije preterano izjašnjavao.

Takođe kad je EU uvela sankcije, tačnije Litvanija zaustavila isporuku materijala ruskoj eksklavi Kalinjingrad, Rogozin je tražio je od vlasti i Dume nepriznavanje suvereniteta Litvanije.

Putin je takođe odobrio Denisa manturova da on preuzme resor industrije i trgovine Rusije, ali i da broj potpresednika ruske vlade smanji sa 11 na 10.

