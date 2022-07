OTKRIVENO ŠTA JE BELA SUPSTANCA, KOJA SE RASULA IZ SRUŠENOG ANTONOVA: Oglasio se profesor o tovaru aviona, koji se srušio u Grčkoj

Nezvanični izveštaji posle pada aviona kod grada Kavala na severu Grčke potvrđuju postojanje belog fosfora u Antonovu, prenosi portal My News.

To potvrđuje i profesor inženjerstva i životne sredine Dimostenis Sarigijanis, koji je za grčke medije rekao da se najverovatnije u sastavu isporuke koju je prevozio avion "antonov" nalazio i beli fosfor.

Sarigijanis je rekao da je ovaj materijal bio u sadržaju isporuke, što tumači reakcijom lokalnog stanovništva.

foto: AP/Giannis Papanikos, EPA/ACHILLEAS CHIRAS

Naime, mnogi meštani oblasti u kojoj je pao avion nakon rušenja letelice počeli su da osećaju peckanje jezika i usana, a to kako tvrdi profesor uzrokuje ovaj materijal.

„To se podudara sa sastavom ratnog materijala koji se zove beli fosfor, koji se koristi za proizvodnju dimnih zavesa, u slučaju rata, od kojih niko ne može da vidi metu", prokomentarisao je Sarigijanis.

Kako kaže, kada dođe u kontakt sa kiseonikom stvara hemijski intenzivnu reakciju, eksploziju i naravno fosfor pentoksid, koji može da izazove ove vrste razdražljivosti.

foto: Printscreen/Twitter

Istovremeno, Sarigijanis je rekao da se treba pridržavati uputstava stručnjaka, ali ne treba paničiti jer su to supstance koje se ne akumuliraju ni u živim organizmima ni u životnoj sredini. Ipak, kaže da je istina je zabrinjavajuće to što su plastični delovi aviona izgoreli. jer kada plastika gori, u velikoj meri dolazi do proizvodnje kancerogenih materija.

Podsetimo, ukrajinski avion "antonov", koji je sinoć poleteo sa aerodroma u Nišu i, prema rečima srpskog ministra odbrane Nebojše Stefanovića prevozio oružje za Bangladeš, srušio se kasno sinoć kod Kavale u Grčkoj.

foto: AP/Giannis Papanikos

Svi članovi posade su stradali, a zvaničnik ukrajinskog ministarstva spoljnih poslova Oleg Nikolenko danas je saopštio da je reč o državljanima Ukrajine.

(Kurir.rs, My News, Nova.rs)