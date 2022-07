UKRAJINSKA VOJSKA OD MILION VOJNIKA U OFANZIVI Mit, zabluda ili realnost! Analiza Kurira da li je to samo propagandni rat?!

Od kada je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski najavio prikupljanje milion vojnika kako bi povratio izgubljene teritorije tog 11. jula nagađanja ne prestaju o tome krad kreće čuvena kontraofanziva ukrajinske armije.

Od tog dana nije bilo dana u protekloj nedelji da se nije spomenula kontraofanziva i kad će milion vojnika da krene u frontalni juriš i pometu ruse sve do Crnog mora tj čamce, pa u brodove i bežanija preko granice.

A, onda 15. jula šok. Za to se pobrinuo BBC na ukrajinskom, gde donosi intervju sa ukrajinski ministrom odbrane Oleksijem Reznikovim. Sa njim je obavljen razgovor jer je pre tog intervjua dao senzacionalnu izjavu da Ukrajina okuplja navodno milionsku vojsku, kako bi povratila južne delove Ukrajine.

Ovde prenosimo deo tog intervjua:

"Bi-Bi-Si : U intervjuu za Tajm, izjavili ste da je predsednik Zelenski dao naređenje da se ponovo zauzmu okupirani priobalni regioni Ukrajine, koji su od vitalnog značaja za ukrajinsku ekonomiju, i za to Kijev okuplja milionsku vojsku. Možete li biti konkretniji o tome šta mislite?

O.R. : Recimo ovako, došlo je do malog nesporazuma. Nisam rekao da okupljamo milionsku vojsku. Izvinite moj engleski, to nije moj maternji jezik.

(Sada) da razjasnim: danas imamo milion ljudi pod bajonetom u ovom ili onom obliku u sektoru bezbednosti i odbrane. Mislim na Oružane snage, uključujući jedinice teritorijalne odbrane, Nacionalnu gardu, graničnu službu, nacionalnu policiju, Državnu službu za vanredne situacije, Službu bezbednosti Ukrajine, kao i jedinice snaga NABU i tako dalje.

(Oni čine ovaj) milion o kome govorim, a ne mi koji prikupljamo još milion.

BBC : U redu, hajde da razbijemo ovu izjavu deo po deo. Postoji li posebna naredba da se vrate južni regioni?

O.R. : Postoji posebna naredba predsednika Generalštabu da pripremi planove za deokupaciju cele Ukrajine, uključujući i teritorije okupirane od 2014. godine. Konkretna naredba. A onda, sa stanovišta prioritetizacije planova – vojska, na osnovu mogućnosti, treba da predloži ovaj (plan)...

VVS : Dakle, ne govorimo o konkretnoj ofanzivnoj operaciji, koja će sada početi?

O.R. : I ne možemo govoriti o konkretnoj ofanzivnoj operaciji, jer ja nisam general. Dogovorili smo se sa gospodinom Zalužnim da ga neću naučiti da se bori. A predsednik, inače, ne uči kako se treba boriti. Predsednik postavlja političke zadatke, a vojska stručno priprema ovu ili onu kampanju.

Hvala, dovoljno.

Vojni komentator Boško Jovanović izneo je svoj pogled na ovu temu i njegovu analizu o tome zašto Ukrajinci nemaju milion vojnika i zašto je ovo medijski spim prenosimo u celosti:

"Velika ukrajinska ofanziva od milion vojnika neće da se pokrene. Ukrajinci pobeđuju u medijskom ratu. Rusi se u tome uopšte ništa ne bune, jer Ukrajina može da pobeđuje samo kroz medije. Oni nisu održali ni jednu veliku pobedu. Usporavanje protivnika nije pobeda, slom protivnika na jednoj teritoriji koja dovodi do toga da protivnik promeni taktiku od napadne u odbrambenu. Tu možemo da vidimo, evo ga primer Moskovske bitke, gde su Nemci bili potpuno razvaljeni i odbačeni od strane Sovjetske armije jer su bili rastegnuti, ali možemo imati i drugi primer za kontranapad. Pa se vratimo na Kolubarsku bitku i oslobođenje Beograda. General Mišić skratio front, artiljeriju skoncetrisao na jednom malom prostoru, izvršio artiljerijsku pripremu na jednom pravcu, probio neporijateljske linije, izazvao paniku u neprijateljskim redovima i oslobodio Beograd, ali se niko nije bunio protiv povlačenja iako je regent Aleksandar bio vrhovni komandnat. Nesumnjivi autoritet je bio vojvoda Putnik koji nije imao ništa protiv povlačenja, jer je povlačenje smatrao jednom od vojnih taktika. Ono ne znači poraz, ono znači predah. Problem kod Ukrajine u Donbasu je taj što ona ima rastegnute linije snabdevanja dok to Rusi nemaju. Ukrajina nema snage obučene za napad. Skorz druga taktika je u odbrani, a druga u napadu. Ako se mi prisetimo vežbe VS ojačani tenkovski bataljon u napadu. Nikad nije napadala ojačana oklopna brigada zato što nemamo taj prostor za vežbu. Nemci naprosto nisu bez razloga vršili velike oklopne manevre 2 puta godišnje od 1935-1939. Šta bi bili veliki manverii to bi bilo da jedan cela brigada sa poptuno opromom prebaci iz Vranja u Suboticu. Ukrajinci mogu da viču milion vojnika za kontraofanzivu, ali to neće dati nikave rezultate, jer treba da se trenira i omogući visoka korodinacija između pešadije, oklopnih jednica, artiljerije. Za bilo kakvu ofanzivu potrebna je prirema iz vazduha i da se vrši kontranapad i da se ima premućstvo u vazduhu što se tiče izviđanja, bombardovanja, lovačke zaštite. Jer Ukrajinci do sad nisu nigde napali bile sa više od dva primerka Su 25 i Mi 24P, što je naravno nedovoljno za kontranapad. Kao što je kazao Ministar odbrane Oružane snage Ukrajine imaju 700 hiljada vojnika, nacionalna policija 100.000. Nacionalna garda 90.000, pogranična policija 60.000 što je manje od milion pošto je izjavio Reznik, ali je suština u tome, da vi možete da imate obučenog vojnika za dve nedelje i on može da stoji u rovu puca i da ispaljuje minobacačke granate, ali da bi vojnik bio sposoban za juriš treba da ima komandu, da vežba jurišne akcije, jer svaki aspekt vojne strategije treba da se vežba, ne na kompjuteru nego na terenu. Jer suština je u tome da ukrajinska ofanziva od milion vojnika nema smisla jer svaka ofanziva zahteva duboke rezerve da se napada u talasima. Jer ako bi se krenulo sa određenom količinom vojnika, ako nemate dopunu ili popunu tih snaga taj kontranapad će da se zaustavi. Maloverovatno na bojištu u medijskim natpisima sigurno će bitgi ofanzive, jer je mnogo lakše lagati nego ratovati. Ali zapadni mediji mora da promisle pre nego što objavljuju raznorazne vesti.

Scenario za ofanzivu

Da bi ukrajinska ofanziva bila uspešna Ukrajinska vojska mora da se povuče na Dnjepar, da žrtvuje Harkov tako bi Ukrajinci razvuklli ruske linije snabdevanja, skratili dužinu fronta koji je sad u Donbasu u obliku potkovice što Ukrajincima onemogućava snabdevanje kako treba, a kad se povuku vrše dopunu vojske i skoncentrišu svu svoju snagu na uskom delu fronta i ponove akciju Brusilova iz prvog svetskog rata i čuveni Brusilovljev prodor. Ukrajici su se žalili da se Rusi koncentrišu na uskom prostoru, a kako Rusi mogu, to mogu i Ukrajinici da se koncetrišu, ali oni to ne rade. Da bi izvršili prodor moraju da se povuku, koncentrišu, popune, ali s obzirom da imaju komandu kakvu imaju, nemaju razlog da se očekuje da će Ukrajina da obeleži bilo ijednu realnu vojnu pobedu, zaključuje na kraju svog komentara Jovanović.

