GAZDA JOJ DAO MOMENTALNI OTKAZ ZBOG TIK TOKA Ne što se snimala nego što se ovako izlanula na videu! Ovo se ni u Srbiji ne prašta

Mlada devojka podelila je na TikToku vest o povećanju plate od 20.000 dolara koje je dobila na novom poslu radeći za tehnološku kompaniju - ali kaže da je na kraju otpuštena nakon što je kompanija pronašla njene video snimke.

U junu, Leksi Larson iz Denvera podelila je na TikToku video u kome kaže da je njena plata porasla sa 70.000 dolara u marketinškoj agenciji na 90.000 dolara nakon što je dobila posao u tehnološkoj industriji.

Njen sadržaj na platformi koji je vodio do i nakon video snimka pokrivao je njene navike potrošnje u Denveru i kako je dobila novi posao, piše Biznis Insajder.

Ali Larson kaže da je, nakon što je njena kompanija pronašla njen TikTok nalog, počela da briše video zapise kako bi izbegla da naljuti svoje šefove. Bila je svesna da je njeno pravo da razgovara o svojoj plati federalno zaštićeno Nacionalnim zakonom o radnim odnosima, ali je ipak odlučila da ih ukine, prenosi Blic USA Today.

Na kraju, njen nadređeni je sa njom razgovarao o TikTok nalogu.

Kompanija "zaista, stvarno nije volela" njene video snimke na kojima dele njenu platu, rekao je Larson u videu. Kada je pitala kompaniju da li je objavila video koji krši mere bezbednosti, rekla je da su joj nadređeni rekli „ne“, ali nisu bili voljni da „preuzmu taj rizik“.

„TikTok me je koštao posla“, rekla je Larson u istom videu najavljujući njen raskid, za koji je rekla da je došlo oko dve nedelje nakon što je primljena. „Dva dana kasnije, nakon što su razgovarali sa mnom o mom TikTok nalogu, na kraju su me otpustili jer su rekli da je to što imam ovaj nalog bezbednosni problem.

USA Today je razgovarao sa Benitom Džozef, partnerom u advokatskoj firmi Joseph & Norinsberg LLC, o poslodavcima koji prate društvene medije.

„Kompanija ima ogroman interes da se uveri da se ne upuštate u diskriminatorske izjave, otkrivanje poslovnih tajni, pretnje nasiljem i nezakonito ponašanje“, rekao je Džozef za USA Today. „Ako saznaju da radite bilo šta od ovoga, to bi mogao biti razlog za raskid.

Larson je zaključila svoj video sa najavom raskida tako što je svojim sadašnjim 33.000 pratilaca obavestila da se vratila svom starom poslu kao menadžer naloga nakon što je pozvala svog bivšeg menadžera u suzama zbog otpuštanja.

Na jednom od poslednjih videa na Tik Toku objavila je da trenutno ne radi ništa, sedi sa mačkom kod kuće i zarađuje samo na toj društvenoj mreži na kojoj je izuzetno aktivna i ima 30.000 pratilaca.

Pokazala je i kolika joj je zarada od Tik Toka.

