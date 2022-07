MOJ POSAO JE BIO DA ČISTIM SOBU ZA MUČENJE! Tinejdžer proveo 90 dana u ruskom zatvoru: Čuo sam ljude kako vrište, mučili su ih...

Šesnaestogodišnji Ukrajinac Vladislav Burjak rekao je za Gardijan da su ga ruski vojnici zarobili na 90 dana i da je u tom periodu čuo kako se u zatvorskim ćelijama pored njega muče drugi zatvorenici.

Burjaka su oteli Rusi kada je njegova porodica zaustavljena na kontrolnom punktu 8. aprila dok je bežala iz Melitopolja. Pregovori o oslobađanju šesnaestogodišnjaka, koje su vodili ruski vojnici i Vladislavov otac i lokalni zvaničnik Oleg Burjak, trajali su nekoliko meseci. Tokom razgovora Rusi su obećali da će osloboditi mladića ako ukrajinska strana preda osobu koja je važna njihovoj vojsci.

Vladislav kaže da je tokom boravka u zatvoru bio svedok nasilnih ispitivanja ruskih vojnika, koja su često uključivala i brutalna premlaćivanja. Burjak je tako postao još jedan u nizu pojedinaca koji su tvrdili da se Rusi i proruski separatisti loše odnose prema zatvorenicima.

Centar za građanske slobode u Ukrajini saopštio je da je do sada prikupio 500 svedočenja ljudi koji su bili u ruskim pritvorskim centrima i zatvorima tokom skoro petomesečnog rata u Ukrajini. Među ovim svedočenjima, za koja u Centru kažu da su samo „vrh ledenog brega“, nalazi se i nekoliko svedočenja mladih ljudi poput Vladislava Burjaka.

- Iz Melitopolja smo krenuli u 9.00 i krenuli ka Zaporožju - rekao je Vladislav Burjak za Gardijan.

- Oko 11 sati zaustavili su nas ruski vojnici na jednom punktu i počeli da nam pregledaju dokumenta - dodao je Burjak.

- Pitali su me da li sam kamerom snimio punkt u mobilni telefon i potom tražili da im ga predam. Na njemu su pronašli snimak na kome neki ruski vojnici kažu da ne žele da ratuju - rekao je Burjak.

- To ih je naljutilo. Jedan vojnik, koji je bio naoružan mitraljezom, pokazao je prema meni i rekao mi da ga pratim. Odveo me je u šator gde su utvrđivali identitete ljudi koji su napuštali Melitopolj. Tamo su saznali da sam sin lokalnog funkcionera i vredan talac - dodao je šesnaestogodišnjak.

Mladić je rekao da je odveden u improvizovani zatvor u mestu Vasilivka u Zaporoškoj oblasti na jugu Ukrajine i da je tamo proveo više od 40 dana u zatvorskoj ćeliji. Nakon toga je prebačen u hotel gde su ga Rusi držali još mesec dana.

- Prao sam pod u prostoriji koju su koristili za ispitivanja, čistio službene sobe i bacio smeće. Ćelija u koju su me smestili bila je samo nekoliko metara udaljena od sobe za ispitivanje. Čuo sam ljude kako vrište i dok sam čistio video sam tragove krvi na podu. Pošto sam se mogao slobodno kretati tokom čišćenja, ponekad sam mogao da vidim šta se dešava sa drugim zatvorenicima i da mogu da razgovaraju sa mnom nekoliko minuta - rekao je Burjak.

Vladislav kaže da je u prostoriji za ispitivanje bio metalni sto i dve stolice. Jednu je koristila osoba koja je postavljala pitanja i beležila, a druga je bila za zatvorenika.

- U prostoriji su bile mrlje od krvi i krvlju natopljeni zavoji. Rusi su zatvorenike ispitivali najmanje tri puta nedeljno. Mogao sam i da čujem šta su pitali. Najčešće je bilo: "imaš li oružje?" i "ko još ima pištolj?". Ruski vojnici su urlali, a ljudi koje su mučili glasno su jaukali. Ljude su tukli i mučili elektrošokerima. Ako bi neko ćutao, tortura bi se jednostavno nastavila. Neki su tako mučeni po nekoliko sati - rekao je Burjak.

- Nakon što bi izašli iz sobe, video bih masnice na njihovim licima. Plašio sam se da će i mene prebiti, pa sam se trudio da ne pokazujem emocije. Nikada mi niko nije rekao zašto su me priveli, ali sam pretpostavljao da me drže da bi me zamenili za nekog svog - dodao je šesnaestogodišnjak.

Dok je Vladislav bio u zatvoru, njegov otac Oleg je pokušao da ga oslobodi.

- Pozvali su me 9. aprila, dan nakon što je Vladislav kidnapovan - rekao je za Gardijan Oleg Burjak.

- Rekli su mi da imaju mog sina i da ga mogu zameniti za jednu osobu. Bilo mi je jasno da je talac, ali sam shvatio da im je vredan i da mu verovatno neće nauditi. Nisam mogao da se raspravljam sa njima i da kažem da je on još dete. Nije bilo mesta za diskusiju. Četvrtog jula su mi jasno rekli da mogu da ga puste ako se taj i taj čovek pusti iz ukrajinskog zatvora. Sa sinom sam razgovarao samo šest puta za tih 90 dana koliko je proveo u ruskom zatvoru, s tim što sam znao da nas Rusi prisluškuju – rekao je Oleg.

Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) objavila je izveštaj u kome tvrdi da je pronašla ubedljive dokaze da su ruski vojnici počinili ratne zločine tokom invazije na Ukrajinu. U izveštaju se navodi da su Rusi mučili Ukrajince koje su zarobili i loše postupili sa telima ubijenih civila.

- Namerno su ubijali civile, uključujući novinare, borce za ljudska prava i lokalne zvaničnike, gradonačelnike i načelnike opština. Pojedinci su nezakonito lišeni slobode i kidnapovani. Mnogi Ukrajinci su deportovani u Rusiju. Maltretirali su zarobljene civile i ratne zarobljenike. Nisu ispunili svoja obećanja o pravičnim suđenjima, a uveli su i smrtnu kaznu - navodi se u izveštaju OEBS-a.

OEBS navodi da su u letnjem kampu u Buči, u blizini glavnog grada Ukrajine Kijeva, pronašli niz komora za mučenje odvojenih betonskim zidovima. U tom kompleksu je pronađena i prostorija koja je, po svemu sudeći, služila za egzekucije. U zidovima su pronađene rupe napravljene od metaka. U drugoj prostoriji stručnjaci su pronašli dokaze o mučenju vodom i pet leševa prekrivenih opekotinama, modricama i posekotinama.

