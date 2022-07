CIA PO PRVI PUT DEMANTOVALA GLASINE O PUTINOVOM ZDRAVLJU On je još uvek previše zdrav!

Već nekoliko meseci se šire glasine da zdravstveno stanje predsednika Rusije Vladimira Putina nije najbolje. U maju su čak tri američka obaveštajna službenika prijavila da se leči od raka. Ali direktor CIE Vilijam Berns kaže da za to nedostaju dokazi i da misli da je Putin „još uvek previše zdrav“.

Posle višemesečnih spekulacija da li predsednik Rusije Vladimir Putin boluje od raka, problema sa štitnom žlezdom, Parkinsonove bolesti ili neke druge bolesti, direktor CIA Vilijam Berns rekao je na bezbednosnom forumu u Aspenu u Koloradu da njihova obaveštajna služba nema dokaze o siromaštvu ruskog predsednika zdravlje. Izjave trojice američkih doušnika, dakle, nisu tačne.

U svom komentaru, reditelj se čak našalio da Putin i dalje izgleda predobro. Berns je svoj komentar izneo u svetlu novih isporuka oružja dugog dometa koje će SAD poslati u pomoć ukrajinskim vojnicima, piše Bi-Bi-Si.

Spekulacije o Putinovom zdravlju postoje već duže vreme, ali se o njemu više govori od aprilskog sastanka predsednika sa ministrom odbrane Sergejem Šojguom. Tada je internetom kružio snimak sastanka na kome je Putin bio veoma pogrbljen, čvrsto držeći desnom rukom ugao stola.

Berns je jedno vreme bio i ambasador u Moskvi, a već dve decenije prati Putina. „Putin veoma veruje u kontrolu, zastrašivanje i izmirenje dugova“, rekao je Berns na sastanku, dodajući da su njegova uverenja samo ojačala tokom protekle godine. "On veruje da je njegova vladavina Rusijom njegova svrha, njegova sudbina i da će Rusiju vratiti u njenu veliku moć. Uveren je da će to učiniti obnavljanjem uticaja u susednim zemljama, a to ne može učiniti dok ne kontroliše Ukrajinu. “, takođe je analizirao Berns.

Posle sastanka ponovo spekulacije o Putinovom lošem zdravstvenom stanju U novembru je direktor CIE otputovao u Moskvu da upozori na posledice (tada jedine) moguće invazije na Ukrajinu, ali je njegova misija bila neuspešna, pa se kući vratio još zabrinutiji. Planovi ruskog predsednika zasnivali su se na „veoma pogrešnim pretpostavkama i nekim stvarnim iluzijama, posebno o Ukrajini i volji za pobunom. Putin zaista veruje u njegovu retoriku. Čuo sam ga tokom godina privatno da kaže da Ukrajina nije prava zemlja“, Berns je tada naglasio i već zaključio: "Pa, prave se zemlje pobune. I to su Ukrajinci uradili."

