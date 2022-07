DA LI ĆE ITALIJA IMATI PREMIJERKU? Desnica slavi pad Dragijeve vlade i "merka" ključnu poziciju, dok ekonomisti upozoravaju

Ako se neko radovao brutalnom i nedostojanstvenom padu vlade Marija Dragija, onda je to bila Đorđa Meloni, šefica Italijanske braće, stranke neofašističkog porekla, koji je odličnoj poziciji da postane sledeća premijerka Italije nakon vanrednih izbora ove jeseni.

Dok je haos u Senatu kulminirao tako što su tri ključne stranke u Dragijevoj koaliciji bojkotovale glasanje o poverenju nakon čega je on podneo ostavku, Meloni je izašla na binu na trgu Vitorio u Rimu gde su Braća, jedina stranka koja nije bila deo Dragijeve vlade, postavili svoj štand i izrazila zadovoljstvo dešavanjima u parlamentu.

"Pre godinu dana rekli su nam da ćemo završiti u kanalizaciji i da smo nerealni“, rekla je ona svojim pristalicama. "Imali smo tri različite vlade, tri različite većine [od opštih izbora u martu 2018.]. Da li je ijedna funkcionisala? Ne. Istorija je dokazala da smo u pravu”.

Meloni ima razloga za slavlje. Italijanska braća prešla su dug put od jedva 4 posti glasova na opštim izborima 2018. do najveće stranke u anketama. Uspon je bio dosledan, a sada stranka predvodi grupu koja uključuje krajnje desničarsku Ligu Matea Salvinija i Forca Italiju Silvija Berluskonija koji obično nastupaju zajedno na izborima.

Nedavna anketa pokazala je da bi, u slučaju prevremenih izbora, alijansa predvođena krajnjom desnicom lako mogla da osvoji većinu.

Populistički Pokret pet zvezdica (M5S) pokrenuo je krizu nakon što je prošle nedelje bojkotovao glasanje o poverenju zbog paketa mera vrednog 26 milijardi evra. Međutim, Liga i Forca Italija su bili ti koji su na kraju zapečatili Dragijevu sudbinu odbacivši njegove molbe da mu pomognu da dovede svoju administraciju do onoga što bi bio njen prirodni kraj na proleće sledeće godine. M5S je zatim sledio njihov primer.

"Ovo je bila poslednja prilika za one koji su želeli da izađu na izbore“, rekao je Rikardo Magi, predsednik male levičarske partije More Europe. "M5S je aktivirao bombu, drugo dvoje su dodali poslednju. Nema sumnje da su bili pod uticajem Melonijeve; ona sada dominira koalicijom i oni su uradili ono što je ona želela da urade.”

Magi kaže da je Dragijeva vlada, koja je trebalo da izvuče Italiju iz korona haosa i oživi njenu dugo stagnirajuću ekonomiju, postigla "više za 18 meseci nego što je bilo koja vlada učinila u proteklih 30 godina“, uključujući donošenje ključnih pravosudnih i fiskalnih reformi. Njegova vlada je takođe osmislila plan da obezbedi pristup Italiji njenom udelu od 200 milijardi evra u fondu EU za oporavak posle pandemije.

Ali to nije bilo dovoljno da se obuzda njegova koalicija koja se često svađala. "Mislio je da je to vlada nacionalnog jedinstva, ali je u stvari bila vlada razjedinjenosti“, rekao je Mikele Geraci, bivši podsekretar u ministarstvu ekonomskog razvoja koji ima bliske veze sa Ligom. "Sve je počelo je tokom kovid krize, To je bilo jedino što je okupljalo stranke tokom prvih tih nekoliko meseci. Posle toga više nije bilo zajedničkog cilja.”

Dragijevi kritičari optuživali su ga da nije u stanju da se ponaša kao političar, naročito kada je u pitanju rad sa parlamentom. "Recimo samo da je to što nije bio političar ograničenje, jer je to značilo da neće slušati parlamentarce i njihove predloge“, rekla je Katija Polidori, potpredsednica Forca Italije.

Matija Dileti, profesor politike na rimskom univerzitetu Sapienca, rekao je da je Dragi možda bio razočaran što u januaru nije postao predsednik.. "Sa njegove tačke gledišta mogu da razumem koliko je dosadno imati posla sa toliko mnogo zahtevnih partija, lidera i ljudi“, rekao je Dileti. "Istovremeno, on nikada nije bio politička životinja".

Ruska invazija na Ukrajinu takođe je uticala na harmoniju njegove vlade. Glavni razlog spora za M5S bila je podrška Italije slanju oružja Ukrajini. Jedna frakcija stranke je proruska i Dragi je tokom svog govora u Senatu u sredu jasno stavio do znanja da Italija neće odustati u podršci ratom razorenoj Ukrajini. Liga i Forca Italija takođe su negodovali veze sa Rusijom.

"Izgleda da su stranke koje su povukle utikač pro-putinove – to je slučaj M5S, to je slučaj Silvija Berluskonija, a to je, sasvim očigledno, slučaj Salvinija“, rekao je Frančesko Galijeti, osnivač Polisi Sonara, konsultantske kuće u Rimu.

Italijanska braća i njihovi koalicioni partneri možda su favoriti za pobedu na izborima, ali s obzirom da je italijanska politika tako nepredvidiva, sve bi moglo da se promeni u narednih nekoliko meseci.

"Nadam se da će Italijani, nakon načina na koji se odigrao krah Dragijeve vlade, shvatiti koliku štetu su ove političke snage napravile“, rekao je Magi. "Kolaps njegove vlade mogao bi da ima efekat bumeranga".

