KO IMA PRAVA NA VRLO UNOSNU IMOVINU ČARLSA MENSONA? Samoproglašeni unuk ubice ili prijatelj sa kojim se dopisivao 30 godina?

Samoproglašeni unuk Čarlsa Mensona, Džejson Friman, došao je danas na korak bliže pobedi u četvorogodišnjoj pravnoj bitci za pravo na imanje ozloglašenog ubice koje bi moglo da vredi bogatstvo.

Sudija u Los Anđelesu odbacio je suparničku tvrdnju Nensi Klasen iz Spokejna u Vašingtonu koja je tvrdila da je Mensonova polusestra i jedini naslednik.

Sada Friman – 46-godišnji bivši MMA borac iz Bradentona, Florida – ima samo još jednog izazivača u borbi za nasledstvo masovnog ubice i potencijalno unosno pravo na njegovu muziku, spise i umetnička dela. To je kolekcionar memorabilija i dopisni prijatelj Mensona, Majkl Čenels, koji tvrdi da ima Mensonov testament iz 2002. u kome mu prepušta sve.

foto: Printscreen/YouTube

Odbacivanje potraživanja Klasenove na imovinu Mensona usledilo je nakon što je sudu pre nekoliko dana podnet izvod iz matične knjige rođenih koji izgleda da dokazuje da je Frimen zaista Mensonov unuk.

Sudija Višeg suda Los Anđelesa Ruben Garsija – koji je rekao da je slučaj Klasenove uglavnom zasnovan na "nepotvrđenim pričama" – presudio je prošle nedelje da je Frimen sin Čarlsa Mensona mlađeg, na osnovu odluke suda u Ohaju iz 1986. kojom je Mensonu mlađem naloženo je da plaća alimentaciju Frimanovoj majci.

Međutim, sudija Garsija je rekao da mu je i dalje potreban dokaz da je Menson mlađi – koji je izvršio samoubistvo 1993. godine – zapravo potomak Mensona starijeg, vođe kulta koji je ubio trudnu glumicu Šeron Tejt i šest drugih u brutalnom i krvavom divljanju Los Anđelesom 1969. godine.

foto: EPA

Ove nedelje, Frimanovi advokati su, kako se čini, obezbedili taj dokaz podnođenjem krštenice Mensona mlađeg koja, kažu, dokazuje da je njegov otac bio zloglasni kriminalac.

U izvodu iz matične knjige rođenih stoji da je Menson mlađi rođen 10. aprila 1956. u Los Anđelesu i da mu je otac tada 21-godišnji Menson stariji i 18-godišnja Rozali Džin Vilis.

Sudija Garsija je danas trebalo da donese odluku kojom se Mensonova zaostavština konačno dodeljuje jednom od kandidata.

Ali kakose ni Čenels ni njegovi advokati nisu pojavili pred sudom, ročište je odloženo za 12. avgust.

Čarls Menson je preminuo 19. novembra 2017. u državnom zatvoru Korkoran u Kaliforniji gde je proveo 47 godina čekajući smrtnu kaznu.

Neke od najvrednijih Mansonovih stvari najverovatnije nisu njegova odeća i lične stvari koje trenutno stoje u kutijama u skladištu, već prava na njegove dnevnike, priče i pesme koje je napisao, uključujući Look at Your Game, Girl koju je 1993. snimio bend Guns N' Roses. The Beach Boys i Merilin Menson su takođe snimili pesme koje je napisao Menson.

Prvobitno su četiri osobe podnele zahtev za prava nad Mansonovom zaostavštinom. Dvojica - Majkl Bruner i Metju Lenc su tvrdili da su mu rođaci, ali su njihovi zahtevi odbačeni 2019. godine, ostavljajući samo Frimana i Čenelsa.

Zatim je u aprilu 2021. godine Klasen bacila šešir u ring, insistirajući da ona i Menson imaju istu majku – što znači da je ona "jedini naslednik“ i osporavajući tvrdnje i Frimana i Čenelsa.

Friman je bio prvi koji je odgovorio podnošenjem izvoda iz matične knjige rođenih i umrlih za koje je tvrdio da dokazuju da je Mensonov unuk.

Rekao je da je saznao da je rodbinski povezan sa Mensonom kada je imao jedanaest godina, ali njegova baka, Rozali Vilis, koja je očigledno bila udata za Mensona 1950ih, nikada nije govorila o njegovom dedi.

Friman je tvrdio i da njegov otac Čarls Menson mlađi nije mogao da živi sa svojim sramotnim imenom pa ga je promenio u Čarls Vajt i na kraju pucao sebi u glavu 1993. godine.

Čenels kaže da je bio prijatelj i da se dopisivao sa Mensonom 30 godina i tvrdi da ima dokument koji je on napisao 2002. godine u kojem su svoju imovinu i zaostavštinu ostavlja Čenelsu. Navodno je Menson napisao: "Razbaštinio sam oba poznata sina i bilo koju nepoznatu decu u sadašnjosti i ubuduće".

Čenels je podneo sudski zahtev 2018. tražeći od Frimana da se podvrgne DNK testu kako bi dokazao da li je u srodstvu sa Mensonom.

Sudija u tom slučaju je u to vreme odobrio zahtev, ali je Friman uložio žalbu i Apelacioni sud Kalifornije je poništio presudu sudije, tako da Friman nikada nije prošao DNK test.

Friman je doveo u sumnju i Čenelsovu tvrdnju da je on jedini korisnik navodne Mensonove oporuke, rekavši u sudskim dokumentima da je treba odbaciti jer je "direktan rezultat neprikladnog uticaja (Čenelsa na Mensona) i nije testament (Mensona)".

Frimanov slučaj dobio je podršku suda okruga Kern u martu 2018. kada mu je predat leš njegovog "dede".

Komesarka okruga Kern Alisa Najt presudila je da je Friman "najbliži preživeli rođak" Čarlsa Mensona i da "sudu nije dostavljen nijedan dookaz koji bi pobio tu Frimanovu trvrdnju".

Pet dana kasnije, Friman je bio jedan od govornika na komemoraciji u Portervilu gde je 30ak ljudi među kojima su bili i bivša Mensonova verenica Afton Barton i bivša članica kulta Sandra Gud, stajali pored otvorenog kovčega.

Menson, čije je telo bilo u hladnjači od njegove smrti u 83. godini, kremiran je istog dana, a pepeo američkog najomraženijeg i najjezivijeg ubice razbacan je duž korita potoka u obližnjoj šumi.

