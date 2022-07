NI KAVEZ NE ŠTITI OD VELIKE BELE AJKULE: Snimatelj nije očekivao da će čudovište od 5 metara uraditi nešto slično! VIDEO

Ima nešto u velikim belim ajkulama što užasava i fascinira ljude. Međutim, ovde treba naglasiti zastrašujući deo. Ništa kao na otvorenom, zar ne? Džimi Partington, dok je snimao prilog za dokumentarac o ajkulama, bio je u kavezu dok se ajkula približavala, i tu su stvari postale malo čupave.

Tokom godina, video snimci ajkula koji napadaju ove kaveze za ronjenje postali su viralni više puta. Ako na ekranu ima ajkula, podvodni kavez nije daleko. Što se tiče stresnih situacija, ovaj je bio mršav. Partington je radio svoje kada je čudovište od 5 metara odlučilo da uzdrma njegov svet, prenosi Autsajder.

Pogledajte ovaj video ispod i uverite se sami. Taman kada mislite da stvari neće biti gore, one postaju još gore. Džimi je izbačen iz kaveza u otvoreno more, a ajkula i dalje dolazi. On se koprca okolo i na sreću stiže na sigurno.

Velika bela ajkula je verovatno proveravala šta je ispred nje. Kada je udarila u taj kavez, izgleda da je i ajkula bila iznenađena. Ovo se zapravo dogodilo još 2020. godine, ali snimci upravo izlaze za film Great Vhite Open Ocean.

Džef Kur, producent i reditelj, progovorio je o ovom trenutku. „Uspeli smo da snimimo ovaj susret na filmu, i to je verovatno najspektakularnija sekvenca u istoriji Nedelje ajkula. To je takođe čudesno jer kada je Džimija udarila ajkula, on ga nije ogrebao.

Malo ljudi ima priliku da doživi ovakav susret i živi da bi ispričao priču. Još manje da prođe bez ogrebotine.

Kurir.rs