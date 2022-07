DA LI ZAPAD MOŽE DA IZDRŽI ZIMU BEZ GREJANJA? Stručnjaci: Ne vidi se skori kraj ratu u Ukrajini, od jeseni NEREDI U EVROPI?

Dragan Vujičić, novinar i profesor dr Mina Zirojević, sa Instituta za uporedno pravo istakli su da se rat u Ukrajini neće uskoro završiti, ali i da se od jeseni očekuju neredi na ulicama Evrope zbog sankcija koje su uvedene Rusiji i nemaštine koja će zbog toga nastupiti.

Dragan Vujičić je istakao da imamo neverovatnu situaciju kada je u pitanju sukob u Ukrajini.

- Usred rata imamo situaciju da se izvozi žito, zatim da cela EU objavljuje rat jednoj zemlji, da idu sve ili ništa, pa da ta zajednica kuka da nema gas, pa da hoće njihov gas ili neće. Ono čega se mi svi plašimo da je ovo jedan programiran rat koji ima za cilj preuređenje sveta. I koliko god da su arhitekte tog rata imale jednu ideju, pojavilo se nešto potpuno drugo. Svet se rašio na dve strane. Stvar je iracionalna - kaže Vujičić i dodaje:

foto: Kurir televizija

- Sastanak koji je bio u Teheranu apsolutno me je podetio na blok Nesvrstanih, ovde imate zemlje koje nisu siromašne. Kao de se zemlja pocepala na dva dela, sa jedne strane imate značajno više stanovnika, a ono što je najstrašnije, ovaj sukob preti da postane trajno stanje. Možemo da normalizujemo sve, a možemo i dalje da ratujemo, a ono što je posebno grozno je što jedan divan, slovenski narod plaća tu cenu - kaže Vujičić.

Srbija ima sposobnost i mogućnost da vidi obe strane navela je Zirojević.

- Međunarodne jednice poput EU i NATO gube svoj simisao. Neke druge, zaboravljene uloge se menjaju, pre svega mislim na Nesvrstane, što je odlično za nas. Ne vidimo da se menja valuta, da se menjaju granice, da se menja apsolutno sve. Većina sveta će progledati kasno. Zabranjeno je da mislite na zapadu, kod nas to nije tako. Srbija se veoma dobro snalazi u celoj situaciji. Vraća se suverenitet, imamo sreće što nismo primljeni u EU i što nismo hteli u NATO. Sukob će se završiti kada se neki drugi ciljevi ispune, ciljevi koji se odnose na unoformnost sveta i prvi put se slažem sa Nemcima da Rusi vode borbu protiv jednistvene Evrope, odnosno protiv jednoumlja - kaže analitičarka.

Neće rat skoro da se okonča, jer je veliki deo sveta progledao, pa Zirojević tvrdi da će sukob trajati oko godinu dana.

- Mi vidimo da mnoge zemlje izlaze iz Bolonje, a obrazovanje je nešto što mnogo znači - kaže Mina Zirojević.

Vujičić je naveo da rat u Ukajini najobičniji granični rat do koga nije smelo da dođe.

foto: Kurir televizija

- Apsolutno je legitimo što Moskva traži da se smeni Volodimir Zelenski i cela njegova postava. Ovo je jedan najobičniji granični rat do koga nije smelo da dođe ni po koju cenu i koji je mogao biti izbegnut do poslednjeg trenutka. Baš u Zaporožju koje bombarduju Ukrajinci nađeno je preko 30 tona putonijuma i preko 40 tona uranijuma. Odakle Ukrajini pare za to. Možemo da sumnjamo da je rat buknuo jer je najveća zemlja na svetu razumela da je opasnost realna - kaže Vujičić.

Zirojević je navela da se sve promenilo u ovom ratovanju.

- Promena je drastična. Imamo promenu u monetarnom fondu, dolar polako prestaje da bude važan i u slučaju da Kina vrati dolar i da sve te strane zemlje vrate dolar u Ameriku, oni će pući, jer su doštampavali novac bez nekog sistema. Sve ovo, pa i rat nastao je u vremenu kada se očekuje ogromna ekonomska kriza. Ne samo zbog korone i rata, već zbog milion i jednog razloga - kaže Zirojević.

Sve se promenilo, od vrednosti, religije, porodice, obrazovanja i te promene postaju sve vidljivije istakla je Zirojević.

foto: Kurir televizija

Vujičić je istakao da u Srbiji niko nije glup i da mi intuitivno znamo da stvari nisu u redu koje nam se plasiraju.

- Ovo ovako ne može da se završi pozitivno u korist zapada- kaže Vujičić.

Siromašnije države će verovatno bolje proći navela je dr Mina Zirojević.

- Mi treba da razmišljamo svojom glavom, samo treba da otvorimo oči i dušu i prepoznaćemo šta valja, a šta ne. Imali smo sreću da budemo bombardovani, da tako kažem, jer nas je to probudilo - kaže Zirojević i dodala:

- Narod nigde neće trpeti da se tušira hladnom vodom, zarad onoga što ne može da vidi. Njih ne zanima ni Rusija, ni Ukrajina, računam da će već od septembra da izlaze na ulice kako bi se izborili za svoje prava - kaže Zirojević.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.