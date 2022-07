NIKAD OŠTRIJI Tramp: Pogubljenje dilera droge spaslo bi na hiljade života u Americi!

Bivši američki predsednik Donald Tramp održao je više nego zapaljiv govor u Vašingtonu, koji je posetio prvi put otkad je početkom 2021. godine napustio Belu kuću! Tramp se oglasio na samitu Instituta Amerika na prvom mestu, koji su osnovali članovi njegove administracije i koji su posvećeni politici koju je on zastupao tokom četvorogodišnjeg boravka na čelu zemlje.

Jedini način

Milijarder, poznat po svom beskompromisnom nastupu, tokom jednočasovnog nastupa oštro je napadao svog naslednika Džozefa Bajdena, navodeći između ostalog i talas nasilja koji je pogodio Ameriku i niz incidenata kojima su se američki mediji bavili poslednjih godinu dana:

Još želi drugi mandat: Nagoveštaj povratka Tramp je u više navrata tokom govora nagovestio kako bi mogao ponovo da se kandiduje na izborima 2024. - Moram spasti našu zemlju. Uvek kažem da sam se kandidovao prvi put i pobedio. A onda sam se kandidovao drugi put i prošao još bolje. Kakva je to sramota bila! Ali možda ćemo morati to ponovo da učinimo - rekao je Tramp, dok je oduševljena masa uzvikivala "Još četiri godine", misleći na novi mandat u Beloj kući. Tokom njegovog govora ispred hotela "Mariot markiz" okupilo se nekoliko stotina njegovih pristalica i protivnika, koje je razdvajala policija.

- Trebalo bi uvesti smrtnu kaznu za dilere droge. Kada pogubite dilera droge, spasete 500 života - rekao je Tramp i istakao kako ima rešenje za sve veći broj beskućnika u najvećim američkim gradovima: - Trebalo bi pronaći jeftine parcele u predgrađima. Tamo napraviti hiljade i hiljade kvalitetnih šatora. To je jedini način da se sa ulice ukloni stotine hiljada, a možda i milioni ljudi širom našte nacije. To može da se uradi za jedan dan. Tramp se pohvalio i time da se Tajna služba, čiji je zadatak zaštita predsednika i njegove porodice, bavila problemom beskućnika dok je on bio predsednik i da to može ponovo da uradi. - Odmah ću poslati ljude. Tajna služba je, inače, odradila fenomenalan posao - dodao je on.

Garda za Čikago

On se potom okrenuo uličnoj bandi MS-13, koja je poznata po tome što uglavnom okuplja imigrante iz El Salvadora. Optužio je Bajdena da je ublažavanjem njegove oštre politike prema imigrantima doprineo širenju nasilja koje sprovode ulične bande. Spomenuo je i kako su pripadnici bande kidnapovali dve mlade devojke i isekli im kožu pre nego što su ih ubili.

Ministarstvo pravde: Pokušao da poništi rezultate izbora Ministarstvo pravde u SAD je potvrdilo da ispituje ulogu Donalda Trampa i njegovu umešanost u pokušaj poništavanja rezultata predsedničkih izbora 2020. Tužilaštvo je u okviru istrage o događajima od 6. januara 2021, kada su Trampove pristalice upale u Kapitol, pokušavši da spreče glasanje elektora, direktno svedoke i optužene, ispitivalo o Trampovim potezima. Tramp je u više navrata pohvalio one koji su upali u zgradu Kongresa, ali je demantovao da je učinio nešto loše. Formalna istraga još nije otvorena, ali ne može biti isključena, preneli su mediji u SAD.

- Sledeći predsednik mora da pošalje Nacionalnu gardu u najopasnije delove Čikaga kako bi se ponovo uspostavio red i mir. Tamo gde se krše zakoni, federalna vlada mora da reaguje i da pošalje Nacionalnu gardu i bez odobrenja guvernera, koji se ne slaže sa takvom politikom.