UKRAJINA IMA KECA U RUKAVU DA PROMENI TOK RATA? Stručnjaci na Kurir TV: Ishod sukoba se vidi iz aviona EVO ŠTA ĆE BITI SA RUSIJOM

Dr Dragan Petrović, naučni savetnik za međunarodnu politku i privredu i Dragan Topalović, ekspert za bezbednost istakli su da mogućnost sastanaka američkog šefa diplomatije Entonija Blinkena i ruskog šefa diplomatije Sergeja Lavrova pokazuje da je na pomolu kraj krize na istoku.

Dr Petrović tvrdi da Ukrajina nema nikakav prostor za vojni napredak.

foto: Kurir televizija

- Rusija je svetska sila i nesrazmerno veća od Ukrajine. Nacionalno je veoma homogena. Ukrajina je identitetski podeljena zemlja. Uz pomoć Amerike i Britanije 2014. godine izvršen je puč, sklonjena je proruska vlast, ukinuli ruski jezik i uz pomoć, pre svega Džo Bajdena, krenuli da menjaju identitet. To je prslo, čak su uveli i novu crkvu. Medije u Britaniji država pokriva da priča notorne laži. Rusija je nesrazmerno veća, Ukrajina nigde nema prostor da pobeđuje Rusiju - kaže dr Petrović u jutarnjem programu Kurir televizije.

Dragan Topalović, ekspert za bezbednost istakao je da postoji nagoveštaj pregovora između dve zaraćene strane.

- To sa oružjem ne vodi do bilo kakve izlazne strategije. Vidimo da je ta američka pomoć dostigla nekih 10 milijardi dolara. Nakon 150 dana veoma su uznapredovali u nabavnom smislu. Međutim, te ogromne količine koje se upumpavaju neće na duge staze doprinositi stabilizaciji celokupne situacije. Ukrajina je velika teritorija i komplikovana. Najteže bitke vodile su se na teritoriji Ukrajine. Daleko od toga da Ukrajina ima značajne vojne rezultate, ali sama teritorija u mnogome usporava rat - kaže Topalović i dodaje da najava razgovora Blinkena i Lavrova pokazuje da postoji neki nagoveštaj o pregovorima.

foto: Kurir televizija

Energetska kriza je na pragu i zima se bliži, što bi trebalo da doprinese kraju rata na istoku, naveo je Topalović.

Petrović tvrdi da Ukrajina ni u kakvom smislu ne napreduje.

- Od pobede Bajdena ukrajinski predsednik Vlodimir Zelenski je uveo takve mere, koje su dovele do sukoba. U britanskim krugovima izričito se laže i obmanjuje svetsku javnost. Do Hersona ima 10 kilometara, a linija se ne pomera sa strane ukrajinske strane. Tvrdim da nema napretka ukrajinskih snaga, ishod se vidi iz aviona - kaže Petrović, koji ne isključuje mogućnost da Ukrajina zada srećni gol, koji prema njegovim rečima neće promeniti mnogo tok rata.

Fraza da "Rusija ne sme da izađe kao pobednik rata" ponavlja se kao mantra na zapadu, istakao je Topalović.

- Oni to ne mogu da prihvate, a mislim da je ishod rata da će Rusi izaći na svoje zacrtane linije i to mora da se prihvati. Evropa treba da nađe rešenje da to prihvati i da se ne oseti poraženom, a i da se zadovolje ruski interesi - istakao je Topalović.

foto: Kurir televizija

U Ukrajini se lomi svetski poredak, a pretpostavlja se da će dolar izgubiti na uticajnu moć, istakli su stručnjaci na Kurir televiziji.

- Zemlje Brigza su najavile uvođenje nove valute, ne očekuje se da će se to značajno promeniti, a već je uticaj dolara u svetskoj trgovini opao za 10 odsto - kaže Topalović.

