NAUČNICI UPOZORAVAJU! Vreli talas u Sredozemnom moru preti biljkama i životinja: Neke vrste bi mogle da nestanu!

Visoke temperature širom Evrope u julu su podstakle i toplotni talas u Sredozemnom moru koji bi u narednim nedeljama mogao da opustoši ekosisteme i dovede do nestanka niza vrsta, upozoravaju naučnici.

Ekstremna vrućina proteklih nedelja izazvala je šumske požare i dovela do hiljada smrti širom Evrope, ali visoke temperature ne štete samo životu na kopnu.

Topliji vazduh zajedno sa promenjivim morskim strujama i stabilnom površinom mora ugrejao je priobalne vode Mediterana za nekoliko stepeni iznad proseka koji iznosi između 24 i 26 stepeni u ovo doba godine.

More između španskih Baleara i italijanske obale je 5 stepeni toplije nego u isto vreme prošle godine, objavila je u petak španska meteorološka agencija AMET, upozorivši da će temperature oko obale Španije biti za 3 do 4 stepena više do najmanje sredine avgusta.

Vlasti u Kabo de Gati, na jugoistoku zemlje, saopštile su da je u ponedeljak tamo registrovana najviša temperatura mora u poslednjih deset godina – 28 stepebni.

Morski toplotni taslasi, daleko manje istraženi nego oni kopneni, sve su češći zbog klimatskih promena i stvaraju dodatni pritisak na ekosisteme već pogođene preteranim izlovom ribe i zagađenjem plastikom.

Okeanolog Žan-Pjer Gatuso rekao je za Rojters da je temperatura mora u blizini Nice 25. jula bila 29,2 stepena što je za tri i po stepena više nego istog dana prošle godine.

"Ovo je apsolutni rekord od 1994. godine, a vrlo verovatno i pre toga“, rekao je on. "Okeani i mora su neka vrsta sunđera za toplotu", rekao je Gatuso.

Morski toplotni talasi pogađali su Mediteran i od 2015. do 2019. godine što je rezultiralo nestankom morskog života, navodi se u studiji španskog Instituta za pomorske nauke.

