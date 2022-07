OD OPŠTE MOBILIZACIJE PREKO IZOLACIJE (PUTINA) DO GLUPIH SAVETA Evo kako Evropa štedi gas

Cilj Evropske unije je da smanji potrošnju gasa za 15% zbog smanjenja isporuke iz Rusije. Mnoge članice EU su, već i pre planova Brisela, preduzele mere za štednju energije.

Nemci koji se brinu kako će se grejati ove zime, nedavno su dobili savet iz Grčke. Tamošnji ministar turizma je mrtav ozbiljan predložio nemačkim penzionerima da zimu provedu na Kritu. Ili još bolje: neka tamo presele. Ima sunca, tamo je plaža - a da grčku kuhinju, retsinu i uzo ne spominjemo. Sve to je bolje nego plaćati račune za grejanje hladne zime u Nemačkoj, piše Dojče vele.

Jer dok se proteklih godina Nemačka trudila da proširi svoju mrežu snabdevanja gasom - ne samo jer je to onda bilo jeftinije nego i ekološki održivije, Grčka je tu ostala u nekim davnim vremenima.

Epilog te zaštite okoline je da će Grčkoj biti mnogo lakše da smanji svoju potrošnju gasa za 15% nego Nemačkoj jer je samo na jedno jedino ostrvo u Grčkoj - a Eubeja praktično dodiruje kopno - uopštee doveden gas. Grci se inače greju na lož-ulje ili na struju, makar će se u skoro svakoj kući naći i peć na čvrsta goriva ako stvarno zahladi. O dimu i ugljen dioksidu se tu ne razmišlja previše.

Španjski tečni gas

Grčka, baš kao i Portugalija ili Španjija su se isprva protivili merama štednje EU. Španska ministarka energetike Teresa Ribera je zajedljivo primetila da njena zemlja "nasuprot mnogim drugim članicama, kod energije nije živela iznad svojih mogućnosti". Dakle troši koliko mora, a ne kao na primer Nemačka koja zavisi od ruskog gasa.

Španija je poslednjih godina uložila mnogo u svoju energetsku infrastrukturu, naročito kada je reč o prihvatanju tečnog gasa. Najveće postrojenje Evrope za obradu ukapljenog gasa je u Barseloni, a trećina svih LNG terminala su u toj zemlji. To znači da Špancima gas dolazi iz SAD i iz drugih zemalja koje nude tečni gas, a Ribera je najavila da će, "ako bude potrebno" Španija smanjiti svoju potrošnju gasa za sedam do osam posto.

"Opšta mobilizacija" u Francuskoj

I Francuska ima četiri terminala za prihvat tečnog gasa a od juna ne dobija ruski gas iako je najveći uvoznik ruskog tečnog gasa na svetu. Najveći energetski koncerni u Francuskoj su tamošnje stanovništvo još pre mjesec dana pozvali na štednju, a Francuska je proglasila - ne još "crveno", ali "narandžasto" stanje energetske uzbune.

Francuski predsednik Emanuel Makron je na sam državni praznik 14. jula objavio da nacionalni plan štednje energije znači "opštu mobilizaciju" u snabdevanju. Pariz svakako želi što veću raznolikost izvora energije, što pre proširiti kapacitete obnovljivih izvora, a treba napuniti i skladišta za nadolazeću zimu. Građani se pozivaju na štednju: mašina za sudove ne mora da se uključuje dva, nego samo jedan put na dan, a treba i gasiti svetla u stanu.

Italija na "plus, minus..." 27 stepeni

Italija je do rata u Ukrajini čak 48% svog gasa dobijala iz Rusije tako da sad poseže za svim rezervama. Slično kao i Nemačka, tako je i Italija odlučila da produži rad svojih sedam termoelektrana na ugalj, bez obzira na to što su neke već prekinule rad ili radile tek delićem kapaciteta.

Od 1. maja Italija je proglasila i mere štednje energije u javnim prostorima: kazne su paprene - do 3000 evra, a klima uređaji smeju da hlade prostor na najmanje 27 stepeni "plus ili minus 2 stepena". Zimi pak grejanje sme da bude namešteno na najviše 19 stepeni. I tu su moguće tolerancije, a nije jasno ko će to provjeravati.

Belgija "izoluje Putina"

Belgija je još u martu smanjila PDV s 21 na 6% na materijal za izolaciju i građevinske usluge toplotnog saniranja kuća i stanova. Porez je smanjen i na solarne panele, solarne grejače vode i pumpe za grejanje. Vlada poručuje građanima: "Izolujte svoje stanove, izolujte Putina."

Belgija je samo 6% svog gasa dobijala iz Rusije, a u luci Zebruge je ogroman LNG terminal. Usprkos tome je Belgija odlučila da produži rad svoje obe atomske elektrane, Tihange 3 i Doel 4 koje je trebalo da prekinu rad 2025. godine, ali će prema novim planovima njihov kraj doći tek 2035.

Povratak uglja

Koliko god da se proteklih godina ugalj smatrao ogromnim izazivačem klimatskih promjena, sad sve lepe namere o prestanku korišćenja padaju u vodu: i Holandija je svoje termoelektrane na ugalj pre rata u Ukrajini smanjila na trećinu njihovih kapaciteta, sad opet rade "punom parom" i tako će ostati sve do 2024.

U Austriji se jedna termoelektrana sad čak prepravlja za rad na ugalj, a druge termoelektrane koje su radile na gas će verojatno biti prerađene da rade na naftu.

Snalaženje jugoistoka Evrope

Hrvatska je sad ponosna što je insistirala na izgradnji terminala tečnog gasa na Omišlju, iako je pre rata u Ukrajini to delovalo kao propala investicija. Sad pak čak proširuje njegove kapacitete, a odatle gas stiže i u Sloveniju.

Bugarska pak hitno traži nalazišta nafte i gasau Crnom moru, a i Rumunija je pred parlament donela zakon po kojem će biti manje gnjavaže i više dobiti od eksploatacije gasa u dmorju pred tom zemljom.

Glupi saveti Britancima

A dok su Evropljani svesni ozbiljnosti situacije, britanski snabdevač SSE (Scottish and Southern Energy) je mušterijama poslao mejl sa "veselim" savetima za štednju energije: skačite po stanu, pojedite vruću kašu, malo se grlite sa kućnim ljubimcem ili članom porodice, nadmećite se sa decom sa hula-hopom, jedite đumbira jer su to sve "jednostavne i ekonomične metode da bude toplo i zimi".

Usledila je prava "oluja g*vana" ogorčenih mušterija u zemlji gde će, procenjuju humanitare organizacije, možda oko šest miliona domaćinstava ove zime morati da odluči, hoće li upaliti grejanje ili kupiti nešto za jelo. SSE je brzo shvatio grešku i izvinio se.

