KIMOVA GLAVA MORA PASTI: Kada sazna nezvanični cilj vežbi Južne Koreje i SAD, severnokorejskom lideru neće biti dobro! VVIDEO

Za svoje prve zajedničke vojne vežbe u poslednjih pet godina, Amerikanci i Južnokorejci će doterati ono što vojni ljudi ovde nazivaju „lanac ubijanja“ u kome gađaju severne raketne i nuklearne lokacije, plus baze koje su potrebne za snabdevanje, punjenje gorivom i ponovno naoružavanje.

Izvori upoznati sa vojnom alijansom SAD i Južne Koreje kažu da će igre dostići vrhunac u vežbi „dekapitacije“ u kojoj se igraju na invaziju na srce komandne strukture Severne Koreje i uklanjanje vođe Kim Džong Una. Iako je to samo igra, on će to sigurno shvatiti lično kao što je to učinio u septembru 2017. kada je naredio šesti i najnoviji nuklearni test Severa nakon ratnih igara te godine.

SAD neće priznati — formalno ili zvanično — da je odrubljivanje glave na dnevnom redu. Nezvanično, međutim, to je naziv igre, kako su za Dejli Bist objasnili poznavaoci predstojeće vežbe, kao i vežbe od pre pet godina.

Analitičari su upozorili da samo pominjanje obezglavljivanja razbesni Kima, već zastrašenog konceptom „lanca ubijanja“. U strahu od atentata, oprezan od nezadovoljstva među svojim siromašnim narodom, navodno je pooštrio bezbednost.

Jedan od najvećih Kimovih strahova je da će biti uhvaćen na otvorenom u napadu dronom sličnim onima koji su u nedelju ubili vođu Al Kaide Ajmana al Zavahrija u njegovoj kući u Kabulu i najstrašnijeg vojnog komandanta Irana, general-majora Kasema Sulejmanija. Svestan da bi mogao da bude primarna meta u bilo kom „preventivnom udaru“, Kima je izuzetno teško pronaći, samo se kreće noću, u različitim vozilima, u pratnji desetina telohranitelja.

„Decapitation je misija hvatanja ili ubijanja mete visoke vrednosti, na primer, lov na ljude“, rekao je za sajt Dejvid Maksvel, penzionisani pukovnik specijalnih snaga američke vojske koji se pridružio godišnjim igrama tokom svojih pet turneja po Južnoj Koreji. „Ako dobijete šefa vojnih snaga (što je Kim Džong Un), teoretski ćete zmiji odlubiti glavu.

Američki ministar odbrane Lojd Ostin i ministar odbrane Južne Koreje, Li Džong-sup, dogovorili su se prošlog vikenda o održavanju vežbi po prvi put otkako ih je Donald Tramp otkazao odmah nakon njegovog samita sa Kimom u Singapuru u junu 2018. tokom kojeg je izjavio da su „pale zaljubljen." Vežbe, koje će početi ovog meseca, zovu se Štit slobode Ulči, nazvan po generalu iz sedmog veka koji je pobedio kineske osvajače.

Odluka Amerikanaca i Južnokorejaca da pooštre svoju vezu udruživanjem snaga na kopnu, vazduhu i moru ispunjava obećanja konzervativnog predsednika Južne Koreje Jun Suk Jeola da će poboljšati zategnute odnose. Njegov prethodnik, levičarski orijentisan Mun Džae-in, nevoljno je tolerisao vežbe samo na kompjuterima, a ne prave ratne igre uživo, koje se smatraju suštinskim za alijansu, jer je želeo da teži pomirenju sa Severom. Sada će američke i korejske snage prevazići svoje teorijske komandne vežbe, poznate kao CPKS, do vežbi terenske obuke (FTKS), u emisiji za koju je Ankit Panda iz fondacije Karnegi rekao da bi „mogla uključivati značajnu mobilizaciju“. Oko 50.000 južnokorejskih i skoro 20.000 američkih vojnika pridružilo se poslednjim takvim igrama od pet godina.

„Lanac ubijanja“, rekao je Panda, je prva osovina južnokorejskog „odbrambenog plana sa tri ose“ koji se fokusira „na obaveštajne i udarne sposobnosti neophodne za otkrivanje i sprečavanje lansiranja severnokorejskih raketa“. Drugi je „Masovna kazna i odmazda Koreje“, KMPR, čiji vrhunac dostiže odsecanje glave u kojoj specijalne snage uguše metu — jednog Kim Džong Una — u zamršeno koreografisanom šokantnom udaru. Treće je protivvazdušna i protivraketna odbrana.

„Koncept „lanca ubijanja“ pojavio se pre otprilike 10 godina“, rekao je Stiv Tarp, koji je ovde napravio karijeru prvo kao vojni oficir, a zatim kao civilni zvaničnik u američkoj komandi. „To uključuje otkrivanje i preventivni udar ako je izvesni predstojeći veliki napad Severne Koreje. Odsecanje glave lidera bi bilo deo KMPR-a.”

Američke i južnokorejske trupe igraće ratne igre u vreme rastućih tenzija između dve Koreje. Kim je obećao da će „uništiti” Južnu Koreju u, kako je rekao, „ozbiljnom upozorenju konzervativnoj južnokorejskoj vladi i ratnim huškačima” kao odgovor na izveštaje da Jug ozbiljno razmišlja o „preventivnom udaru” na severna nuklearna i raketna postrojenja.

Kim je prvi put pomenuo Joona po imenu, upozoravajući da bi njegova vlada mogla biti „zbrisana“ severnim „nuklearnim sredstvom odvraćanja“. SAD „održavanjem zajedničkih vežbi velikih razmera“, rekao je, guraju odnose „do tačke bez povratka“.

Analitičari su ubeđeni da je Severna Koreja spremna za svoju sedmu nuklearnu probu – prvu od 2017 – pošto Amerikanci i Južnokorejci ciljaju na Kima i njegove najbliže saradnike u još jednoj igri obezglavljivanja.

„Osecanje glave podseća na napade na severnokorejske nuklearne snage u tome što morate da locirate metu, precizirate tu lokaciju i identifikujte moguću municiju koja bi mogla da se upotrebi protiv nje“, rekao je Brus Benet, dugogodišnji korejski analitičar u korporaciji RAND. „Prvi zadatak bi mogao da uradi dron ili izviđačka letelica“, rekao je on, ali je Seul takođe odlučio „da stvori brigadu specijalnih snaga koja bi pomogla u obavljanju ove funkcije“.

Ova brigada bi, kako je rekao, „verovatno bila ubačena na različite lokacije u Severnoj Koreji, verovatno u severnokorejskim uniformama, pokušavajući da pronađe dokaze o Kimovom prisustvu ili prisustvu drugih vođa režima, precizira te informacije, a zatim usmeri napad na meta.” Napad bi „mogao da bude potpomognut dronovima“ ili „jednostavno uključuje sijanje lasera ​​na metu, simulirajući davanje navođenja laserski vođene bombe“.

„Ja lično smatram da je opcija preventivnog udara protiv Severne Koreje loša ideja“, rekao je Stiv Tarp za The Daili Beast, „to bi odmah dovelo do rata punog obima — nastavka rata u punoj meri — Korejski rat: Drugi deo .”

Još jedan korejski rat, predviđao je, „učinio bi rat u Ukrajini bledim u poređenju, čak i ako se ne koristi nuklearno oružje“. I „ako se koriste nervni agensi i nuklearne bombe, verovatno bismo videli veći broj mrtvih ovde nego što se dogodio tokom borbi od 1950. do 1953. — Korejski rat: Prvi deo“

Tharpe je uveren da rukovodstvo Severne Koreje ne želi još jedan sveobuhvatni Korejski rat znajući „da će to dovesti do njihove propasti bez obzira na to koliko žrtava nanesu“. Opasnost je, rekao je, „pogrešna procena situacije koja dovodi do nepotrebnog rata“.

Zaslužite vojsku Južne Koreje, Republike Koreje, što je na prvom mestu uvela termin „lanac ubijanja“. „To je koncept ROK o tome kako da se odbrani Južna Koreja“, rekao je portparol sedišta američkih snaga Koreje i komande Ujedinjenih nacija za „Dejli Bist“. Ono što to znači, rekao je portparol južnokorejske vojske, je: „Kada Severna Koreja ispali rakete, mi ćemo napasti severnokorejski raketni sistem.

Međutim, ni američki ni južnokorejski portparoli ne bi govorili o „dekapitaciji“, neformalnom terminu za veliko finale „lanca ubijanja“ – i reči koja se smatra zaoštravanjem tenzija.

„Upozorio bih da se javno ne govori da bi ’odsecanje glave’ severnokorejskog rukovodstva moglo biti pretpostavka bilo kakve vežbe“, rekao je Evans Rever, penzionisani visoki američki diplomata koji se godinama fokusira na pitanja Severne Koreje. „Nagoveštaj da bi eliminacija Kim Džong Una i njegovog najužeg kruga bio cilj alijanse, duboko bi naljutio severnokorejski režim i zahtevao najsnažniji mogući odgovor Pjongjanga.

Severna Koreja „razume šta su Sjedinjene Države i Republika Koreja sposobne da urade i šta bi mogle da pokušaju da urade u slučaju sukoba“, rekao je Rever. „Nema potrebe da trljate lice Pjongjanga u ovoj oštroj stvarnosti.

Ideja o uvežbavanju ubistva Kim Džong Una odsecanjem glave njegovom režimu neizbežno izaziva pitanja među onima koji bi voleli da se otarase čoveka, ali se pitaju da li bi njegovo ubistvo rešilo sve to. Nesumnjivo će biti borbe za moć, verovatno uključujući njegovu mlađu sestru Kim Jo Džong, koja će čekati spremna, ali šta onda?

Pukovnik Maksvel je uporedio moguće odsecanje glave sa ubistvom Osame Bin Ladena. „Da li to funkcioniše u praksi ili samo u teoriji“, upitao je on, sugerišući da odsecanje glave možda neće postići cilj uništenja neprijatelja.

Čoi Đin-vuk, predsednik Centra za strateške i kulturne studije u Seulu, smatra da je odsecanje glave ključno za pobedu. „Za diktaturu kao što je Severna Koreja“, rekao je on za The Daili Beast, „najbolja je strategija da se rešimo diktatora da bismo dobili rat.

