SAUDIJSKI ŠAMAR BAJDENU: Predsednik SAD išao da ih moli za jednu stvar, oni ga ispoštovali, ali su efekti katastrofalni!

Nedavno putovanje predsednika SAD Džoa Bajdena na Bliski istok privuklo je mnogo pažnje, a li je malo dobrih utisaka. Predsednik je prvo sleteo u Izrael gde je odmah uvredio žrtve Holokausta. U nekoliko drugih situacija, izgledao je fizički i psihički slab, izgledao je povučeno. Zatim je došlo do Bajdenovog zaustavljanja u Saudijskoj Arabiji, što je dovelo do sada već ozloglašenog udarca šakom od kojeg su škrgutali zubi jer levica mrzi Saudijce.

Ali glavna stvar sa predsednikove turneje bila je jednostavna: ništa nije postigao. Dok je Bela kuća pokušavala da nagovesti da je postignut dogovor o povećanju proizvodnje, nikada nije ponuđen nijedan dokaz. Razlog zašto je postao jasan u sredu nakon što su Saudijci udarili Bajdena direktno gde boli, u okviru velikog saopštenja OPEK plus.

Saudijska Arabija je jedan od prvobitnih osnivača OPEK-a, i oni imaju veliki uticaj na zemlje OPEK-a i OPEK-a plus. Celokupna poenta Bajdenovog putovanja u kraljevstvo bila je da obezbedi saudijsku podršku za veliko povećanje proizvodnje kako bi se nadoknadila kriza globalnog snabdevanja naftom koja je podigla cene. Umesto povećanja proizvodnje od oko pola miliona barela dnevno, predsednik je završio sa samo 100.000, što je ogromno smanjenje u poređenju sa očekivanjima. Za kontekst, Sjedinjene Države koriste oko 21 milion barela nafte dnevno, čineći globalno povećanje od 100.000 dnevno ništa osim statističke greške.

Situacija se, međutim, pogoršava. Očigledno, to „povećanje“ čak i ne predstavlja nikakvo stvarno povećanje.

Tako izgleda totalni neuspeh. Predsednik Sjedinjenih Država otišao je na Bliski istok da moli zemlju od koje je prethodno pokušao da napravi „pariju“ za naftu. Zašto? Zato što je Bajdenova domaća energetska politika bila tako katastrofalna. Predsednik se tada vratio bez stvarnog dogovora, birajući buku umesto suštine. Sada su rezultati toga prisutni, a Saudijci se čak i ne pretvaraju da su se poigrali. To je još jedna sramota za Bajdena i naciju.

Ovo je opasnost da se u Beloj kući nalazi najgori „stručnjak“ za spoljnu politiku na svetu. Bajden je čuveno pogrešio u vezi sa svim važnim geopolitičkim pitanjima u poslednjih pola veka, a možete dodati i njegov plan da kazni Saudijce uz podizanje Irana na listu. Nije moralo biti ovako. Tramp je ostavio bolji Bliski istok na stolu, a arapske nacije i Izrael kreću ka istorijskom miru. Sve što je Bajden morao da uradi bilo je da pojede svoj sladoled, zadrži status kvo i ubire prednosti za sve.

Međutim, on to jednostavno nije mogao. Umesto toga, predsednik je zabio prst u oko Saudijcima, zbog čega su prekinuli svoju dugogodišnju saradnju, nanevši pritom štetu američkim potrošačima. I za šta? Da se ​​vodi neki besmislen nuklearni sporazum sa Iranom? Ovo je Bajden. On je čovek koji je uvek u potrazi za neuspehom i može svako dobro da pretvori u loše.

Kurir.rs/Red state