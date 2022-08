GRUPNO SILOVANJE NA SNIMANJU VIDEO SPOTA Potresne ispovesti napastvovanih devojaka: Gledala sam kako sestri uzimaju nevinost

Tinejdžerka, koja se našla među osam devojaka žena koje su grupno silovali naoružani ilegalni rudari u Južnoj Africi tokom snimanja spota, opisala je jezive detalje napada i rekla da su silovatelji njenoj sestri i njoj uzeli nevinost.

Nombosino (19) i njena sestra (21) prihvatile su da budu statiskinje u video spotu za dnevnicu od oko 18 dolara. Ekipu koja je snimala spot za gospel numeru opkolila je naoružana grupa ilegalnih rudara i odvukla ih u napušteni rudnik zlata u Krugersdorpu 28. jula, gde su potom devojke grupno silovali.

U grupi je bilo 11 devojaka, ali žrtva zločina tvrdi da su muškarci na smenu silovali Afroamerikanke i Indijke, dok tri belkinje koje su bile sa njima nisu dirali.

Žrtve, koje imaju između 18 i 37 godina, silovane su i po deset puta, a iživljavanje napadača trajalo je satima, prenosi Dejli mejl.

"Radovala sam se kada je jedna naša poznanica, koja drži agenciju, rekla da će biti snimanja i ponudila nam dnevnicu. Trebalo je da se snima na farmi, ali je onda odlučeno da se snima kod rudnika. Mesto je bilo božanstveno. Taman smo snimali zadnju scenu kada su došli naoružani muškarci i krenuli da pucaju u vazduh", ispričala je devojka lokalnim medijima.

"Naredili su svima da legnu dole, onda je dotrčalo još muškaraca, svi su imali oružje. Počeli su da nas pretresaju, uzeli su nam telefone, kamere, odeću. Dok su nas pretresali, počeli su da nas diraju između nogu. Mene su ugurali u jedan automobil i tu me je prvi silovao. Onda je došao drugi, tada sam počela da krvarim, a on, iako je to video, nastavio je da se iživljava. Molila sam ga da drugima kaže da me ne diraju. Lagala sam da sam pobacila, ali džaba", ispričala je žrtva.

Potom su i njenu sestru ugurali u vozilo. Pokušala je da je zaštiti, ali su je izvukli iz auta i uvukli u kop.

"Dvojica su krenula da me siluju. Držali su oružje i pretili da će me ubiti. I ja sma počela da krvarim", ispričala je Siti presu njena sestra.

Kažu da je iživljavanje trajalo četiri sata, i da su bile prinuđene da gledaju kako siluju ostale žene koje su bile tu sa njima.

Treća žrtva, koja je prihvatila posao, kako bi od dnevnice mogla da kupi hranu, rekla je da njeni silovatelji nisu koristili kondome. Kaže da se neko vreme krila na krošnji drveta, ali da su je napadači videli.

"Pročeli su da nas probiraju i odvode jednu po jednu u šumu. Prvo su došla dvojica, pa još četvorica. U šumi su me silovali. Jedan nije hteo da me takne, jer sam imala menstruaciju", ispričala je žrtva.

Devojke tvrde da su stariji muškarci u grupi primoravali dečake da ih siluju i da su ih posle četiri sata pustili.

Žena, čija agencija je organizovala snimanje, kaže da je nudila sebe napadačima da bi spasla devojke, ali ništa nije vredelo.

"Mene su prvo silovali, a onda su krenuli na ostale. Prvo kraj žbunja, onda su me odvukli u kop, a onda su me izvukli napolje i silovali pred svima", ispričala je žena i rekla da su stariji tukli dečake da bi ih na silu uzeli.

U policijskoj akciji koja je usledila nakon svirepog zločina privedeno je više od 140 muškaraca, trojica rudara su ubijena. Do sada nije podignuta optužnica za silovanje ni protiv jednog, ali bi DNK analiza trebalo da pokaže ko je počinio zločin.

Za sada je protiv ilegalnih rudara podignuta optužnica za posedovanje oružja i ilegalno iskopavanje rude.

Sve žrtve silovanja biće testirane na HIV i druge seksualno prenosive bolesti.

Kurir.rs